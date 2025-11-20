"Droopy" Gómez sorprende al confirmar su nuevo trabajo en San Pedro Sula: "Viene el fichaje más grande del año"

<b>Rodrigo “Droopy” Gómez</b>, uno de los futbolistas más determinantes en la estructura de <b>Motagua,</b> está por abrir una nueva etapa en su vida profesional fuera de las canchas. Aunque el argentino mantiene contrato vigente con el conjunto azul hasta finales de 2026 y ha despertado el interés de varios clubes del extranjero, ahora sorprende al apostar por un proyecto totalmente distinto en San Pedro Sula.Entre las instituciones que han seguido de cerca su situación figura la <b>Liga Deportiva Alajuelense,</b> que observa con agrado la posibilidad de sumarlo a su plantel. Sin embargo, cualquier intento de ficharlo requeriría negociar directamente con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/cierre-liga-nacional-define-tramo-final-anuncia-ultimas-jornadas-clasicos-fechas-horarios-OO28150853" target="_blank">Motagua</a></b>, ya que su vínculo contractual continúa firme. En medio de esos rumores, el jugador decidió anunciar una noticia inesperada que captó la atención en redes sociales.