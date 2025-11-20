"Droopy" Gómez sorprende al confirmar su nuevo trabajo en San Pedro Sula: "Viene el fichaje más grande del año"

Entre las instituciones que han seguido de cerca su situación figura la Liga Deportiva Alajuelense, que observa con agrado la posibilidad de sumarlo a su plantel. Sin embargo, cualquier intento de ficharlo requeriría negociar directamente con Motagua , ya que su vínculo contractual continúa firme. En medio de esos rumores, el jugador decidió anunciar una noticia inesperada que captó la atención en redes sociales.

Rodrigo “Droopy” Gómez , uno de los futbolistas más determinantes en la estructura de Motagua, está por abrir una nueva etapa en su vida profesional fuera de las canchas. Aunque el argentino mantiene contrato vigente con el conjunto azul hasta finales de 2026 y ha despertado el interés de varios clubes del extranjero, ahora sorprende al apostar por un proyecto totalmente distinto en San Pedro Sula.

Frente a la ola de comentarios sobre su futuro, Gómez optó por presentar “un nuevo fichaje”, pero esta vez lejos del terreno deportivo. El mediocampista generó impacto al confirmar que había sido “contratado”, aunque no en el sentido tradicional del fútbol profesional, provocando curiosidad entre los aficionados.

“¿Nuevo fichaje, nos podés confirmar a qué equipo vas?”, inicia el video que difundió en sus plataformas.“ Bueno, no es un equipo de fútbol, pero es algo que va a romperla en San Pedro Sula, pronto se los presentaré, es algo muy sabroso. San Pedro Sula prepárense porque viene el fichaje más grande del año”, expresó el argentino, dejando claro que su anuncio tenía un giro completamente diferente al esperado.

A través de este emprendimiento, Droopy apuesta por ampliar sus horizontes personales y económicos, siguiendo el ejemplo de otros profesionales que administran negocios a distancia, como Pedro Troglio, quien maneja su restaurante desde Argentina. Gómez no tendrá que supervisar diariamente el local, pero sí estará vinculado como figura principal del proyecto.

“Sky Rocket Pizza Honduras” será el nombre de la pizzería que marcará esta nueva faceta en su vida, la cual presentó mediante un video promocional que rápidamente se viralizó. Ahora, mientras continúa su participación en el Apertura 2025 con Motagua, queda por ver cómo evolucionará su futuro tanto dentro como fuera del fútbol.