Jeaustin con mensaje a Honduras antes de jugar contra Costa Rica y se refirió a salida de Moya y Alvarado: "tenemos que respetar al club"

En el Real España se han vivido días convulsos tras las polémicas salidas de los futbolistas <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/revelado-verdadero-motivo-despidieron-bryan-moya-ever-alvarado-real-espana-liga-nacional-GM28177881" target="_blank">Brayan Moya y Ever Alvarado</a></b> a falta de cuatro jornadas para el cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, pero cuerpo técnico y junta directiva de la Máquina demostraron que nadie está por encima del club.Así lo ha confirmado el entrenador del conjunto aurinegro <b>Jeaustin Campos</b>. El técnico costarricense atendió a DIEZ durante la actividad que realizó el equipo en La Mundial de Choloma, donde los jugadores se dejaron querer por los aficionados y firmaron autógrafos.