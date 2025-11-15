Jeaustin con mensaje a Honduras antes de jugar contra Costa Rica y se refirió a salida de Moya y Alvarado: "tenemos que respetar al club"

Campos analizó la actualidad del Real España, su próximo partido tras el parón FIFA contra el Motagua, lo que le dejó la Copa Centroamericana 2025, el desgaste de tantos partidos y también opinó sobre lo que ocurrió con Moya y Alvarado, a quienes el club sampedrano les rescindió el contrato por faltar a los entrenamientos durante toda la semana.

Por último, el entrenador de la entidad aurinegra se refirió al partido que disputarán Costa Rica y Honduras en la última jornada de la eliminatoria de Concacaf por un boleto al Mundial 2026. ¿Quién quiere que clasifique? ¿Tomaría el cargo de seleccionador de su país si lo llaman?

CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS



PARTIDO CONTRA MOTAGUA: "Es la parte crucial del campeonato, creo que este impasse nos ha servido para hacer una autoevaluación de las cosas buenas, las que tenemos que mejorar. Para nosotros es muy importante este parón, esta semana la aprovechamos bastante bien y ya la próxima enfocarnos al rival. Lo que hemos hablado durante todo el torneo, el equipo ha estado jugando bien y de repente mala fortuna hemos tenido en algunos resultados, pero estamos confiados en que el equipo tiene una buena construcción de juego, defiende bien, ahí están los números, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir mejorando y que ese rendimiento vaya acorde con los resultados, sobre todo en este cierre de campeonato".



ENSEÑANZAS DE LA COPA CENTROAMERICANA: "Varias cosas: 1, pues el Real España es uno los equipos más jóvenes de la Liga Nacional y de la Copa Centroamericana. Nuestro talento, nuestra manera de jugar no es que tenga cierto techo, pero también la experiencia, el colmillo de jugar esos partidos, de hecho, como se dio creo que fue un poco de colmillo, de experiencia que es normal de algunos que tal vez no habían experimentado esos torneos, pero las sensaciones son muy positivas. Nosotros estuvimos en el grupo más difícil, en el grupo de la muerte, lo sobre pasamos y tuvimos que enfrentar al mejor equipo no solo de Panamá (Plaza Amador), sino del torneo ese momento. A pesar de perder el primer partido fuimos a Panamá y lo sacamos, igual un partido trabado contra Xelajú en Guatemala y los números dicen que pareciera que jugamos de local, tuvimos muchas oportunidades, hicimos un gran partido de visita. Las sensaciones son muy positivas, por supuesto que queremos ganar siempre, queremos ser campeones siempre en donde estemos, pero también hay que entender que en este proyecto vamos de un camino ascendente, esperando ya en muy poco tiempo, ojalá que en diciembre, vamos a trabajar para buscar el campeonato, es lo que la afición y todos queremos".



​​​​​SOBRECARGA DE PARTIDOS: "No es normal, pero es un ciclo, cuando viene un ciclo de Mundial va a pasar eso, cada cuatro años van a suceder suspensiones, fecha FIFA, centroamericana, Mundial, entonces nos hemos preparado para eso. El equipo ha estado trabajando bastante fuerte en la parte física, intentamos hacer un equipo cada vez más compacto para que podamos tener esa alternabilidad o ingresar gente de cambio que lo haga bien, lo hemos hecho, han hecho la diferencia. Tenemos la ilusión de cerrar bien, primero Dios que todos estemos saludables y que físicamente vamos a llegar en un buen momento".



LAS SALIDAS DE BRAYAN MOYA Y EVER ALVARADO: "Es algo que tanto la junta directiva como el cuerpo técnico es una cuestión íntima del club, nosotros siempre tenemos que respetar al club, todo el plantel, nosotros también y ante todo ni yo ni el presidente están por encima del espíritu del club y eso lo tenemos que tener claro. Si es doloroso, muy lamentable porque dos seres humanos increíbles, dos jugadores (Brayan Moya y Ever Alvarado) con la trayectoria y la experiencia, pero siento que el equipo en esta recta final, sobre todo del medio campo para arriba, estamos recuperando figuras y vamos a hacer un buen cierre. El caso de Yeison que ha venido subiendo, Moura ya está enganchado, otra vez enchufado, en los entrenamientos se ve y eso nos llena de mucha alegría, Dixon se está incorporando y el buen nivel que tiene Nixon, así que tenemos toda la ilusión de contar con todos y que realmente podamos hacer el cierre que todos queremos".



EL PARTIDO COSTA RICA VS HONDURAS: "Es lamentable, es doloroso porque son dos selecciones tradicionales. Creo que no deberían ninguna de las dos estar sacando la calculadora en estos momentos, es muy doloroso por la trayectoria, por lo que significa ir a un Mundial, no solo del punto de vista futbolístico sino económico que tanto necesitamos, tanto acá en Honduras como en Costa Rica. Hay decisiones que normalmente se toman para minimizar riesgos, nada te garantiza el éxito, pero desafortunadamente las cosas han venido cuesta arriba y bueno si hablamos de combinación de resultados, si Nicaragua hace algo contra Haití, que está dentro de lo posible, el que gane el partido en San José podría clasificar directo. No creo que en este grupo salga el repechaje, a no ser que sea un milagro de Dios, Honduras tiene que soñar también. El Real España necesitaba un resultado y ganar para pasar la fase de grupos de la Copa Centroamericana y se logró, una combinación de resultados más el trabajo de nosotros. No todo está escrito en el fútbol, yo quería que las dos pasaran, pero desafortunadamente no lo veo muy viable, que sea cualquiera de las dos, pero una por lo menos que clasifique".



SI LO LLAMAN DE LA FEDERACIÓN DE COSTA RICA, ¿LO TOMARÍA?: "No, ahora estoy muy contento con el Real España. Obviamente yo siempre lo he dicho, la selección es como un llamado al ejercito, aunque Costa Rica no tiene. En estos momentos estoy enfocado al 200 por ciento en el equipo, en trabajar todos los detalles de fútbol que nosotros necesitamos mejorar y esperando en Dios que todo salga bien y que logremos este campeonato, es lo único que tengo en mi cabeza ahora, nada más".