EN VIVO Centenario Verdolaga: Con un hermoso ambiente, Marathón y Pachuca se miden en el Estadio Morazán

¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL MARATHÓN VS PACHUCA! -Min 1: ¡INICIA EL PARTIDO EN EL ESTADIO MORAZÁN! ¡TODO LISTO EN EL MORAZÁN CON UN BONITO AMBIENTE DE LA FURIA VERDE! -​​​​​​Se entonan las gloriosas notas de los himnos nacionales de México y Honduras. ¡ALINEACIONES CONFIRMADAS! -Así sale el Marathón: Enzo Torres; Samuel Elvir, Javier Rivera-Henry Figueroa, José Aguilera; Damin Ramírez, Francisco Martínez, Isaac Castillo; Nicolás Messiniti, Rubilio Castillo y Mario Berríos. -Mientras que Pachuca sale así: Sergio Barreeto, Victor Guzmán, Oussama Idrissi, Jorge Berlanga, Carlos Sánchez, Israel Luna, José Eulogio, Derick Keiser, Princewill Achinulo, William Carvalho y Jhonder Cadiz. -Pachuca ya se encuentra listo en el Estadio Morazán para medirse al Marathón.

PREVIA | ¡Es hoy, es hoy! Este viernes 14 de noviembre, el escenario será el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, con inicio programado a las 7:00 PM. El Marathón, que está celebrando sus 100 años, se prepara para un homenaje ante el Pachuca de la Liga MX. En cuanto a la boletería, se ha informado que los precios serán: Sol (general) a 200 lempiras; Silla/Preferencia a 500 lempiras; y Palco a 1,000 lempiras. Además, los niños y personas de la tercera edad tendrán un descuento del 50% en Sol y Silla.

Por el lado del Pachuca, llegan con prestigio y tradición. Entre los jugadores estelares que podrían tomar protagonismo están: William Carvalho (mediocentro), Oussama Idrissi (extremo), Kenedy (extremo brasileño), y Jhonder Cádiz (delantero). Su presencia eleva la expectativa para este amistoso de gala que el Marathón ha organizado como parte de su celebración centenaria. El verde, por su parte, será reforzado por Mario Berríos, uno de los eternos capitanes que tuvo Marathón en la Liga Nacional de Honduras. El conjunto verdolaga también tendrá de invitados a Manolo Keosseián, Juan Obelar y Juan Carlos Weber. La transmisión del partido estará a cargo de Deportes TVC.. Todo está preparado para que sea una noche especial: ambiente festivo, shows, juego de altura y, sobre todo, la historia del Marathón celebrada frente a un gran rival.