EN VIVO Centenario Verdolaga: Con un hermoso ambiente, Marathón y Pachuca se miden en el Estadio Morazán

<b>PREVIA |</b>¡Es hoy, es hoy! Este viernes 14 de noviembre, el escenario será el <b>Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula</b>, con inicio programado a las <b>7:00 PM</b>. El Marathón, que está celebrando sus 100 años, se prepara para un homenaje ante el Pachuca de la Liga MX.En cuanto a la boletería, se ha informado que los precios serán: Sol (general) a 200 lempiras; Silla/Preferencia a 500 lempiras; y Palco a 1,000 lempiras. Además, los niños y personas de la tercera edad tendrán un descuento del 50% en Sol y Silla.