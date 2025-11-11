¿Cuando cierran las vueltas? Liga Nacional define el tramo final y anuncia las últimas jornadas: Clásicos, fechas y horarios

<b>CALENDARIO DEL TORNEO APERTURA 2025-2026</b><b>JORNADA 15</b><br />Jueves 20 de noviembre: Motagua vs Olancho - 7:00 PM<b>JORNADA 18</b><br />Viernes 21 de noviembre: Choloma vs Platense - 7:30 PM<br />Sábado 22 de noviembre: UPNFM vs Juticalpa - 5:15 PM<br />Sábado 22 de noviembre: Victoria vs Génesis - 7:30 PM<br />Domingo 23 de noviembre: Olimpia vs Marathón - 5:15 PM<br />Domingo 23 de noviembre: Real España vs Motagua - 7:30 PM<br /><b>*Descansa Olancho*</b><b>JORNADA 20</b><br />Miércoles 26 de noviembre: Platense vs Olancho - 3:00 PM<br />Miércoles 26 de noviembre: Juticalpa vs Victoria - 5:15 PM<br />Miércoles 26 de noviembre: Real España vs Génesis PN - 7:30 PM<br />Jueves 27 de noviembre: Choloma vs Marathón - 5:15 PM<br />Jueves 27 de noviembre: UPNFM vs Motagua - 7:30 PM<br /><b>*Descansa Olimpia*</b><b>JORNADA 21</b><br />Martes 02 de diciembre: Marathón vs UPNFM - 3:00 PM <br />Martes 02 de diciembre: Victoria vs Choloma - 5:15 PM <br />Martes 02 de diciembre: Motagua vs Platense - 7:30 PM<br />Miércoles 03 de diciembre: Génesis PN vs Juticalpa - 3:00 PM<br />Miércoles 03 de diciembre: Olancho vs Olimpia - 7:30 PM<br /><b>*Descansa Real España*</b><b>JORNADA 22</b><br />Sábado 06 de diciembre: Olimpia vs Victoria<br />Sábado 06 de diciembre: Juticalpa vs Motagua<br />Sábado 06 de diciembre: Choloma vs Olancho<br />Sábado 06 de diciembre: UPNFM vs Real España<br />Sábado 06 de diciembre: Platense vs Génesis PN<br /><b>*Descansa Marathón*</b>