Es hermano de leyenda del Real Madrid y dirigió a Auzmendi: ¿Quién es el nuevo técnico de Pachuca que debutó hoy en Honduras?

Pachuca anunció este vienes al entrenador argentino Esteban Solari en sustitución de Jaime Lozano. Solari se estrenó en el primer día en su trabajo ante Marathón de Honduras en la Copa Centenario. Esteban Solari es hermano de Santiago, director de fútbol del Real Madrid, y su debut debe oficial en la liga de México podría producirse el 20 de noviembre frente a Pumas en partido de la repesca por un cupo en los cuartos de final del Torneo Apertura mexicano.

Lozano dejó el cargo el pasado lunes al no poder clasificar directamente al equipo directamente a los cuartos de final. Solari, quien tendrá su primera oportunidad como entrenador en México, dejó de dirigir en agosto pasado, cuando fue destituido por Godoy Cruz tras cuatro jornadas del torneo de Clausura. Con Godoy obtuvo 5 triunfos, 11 empates y cayó 6 veces. Solari, nacido en Rosario hace 45 años, jugó en el Pumas mexicano entre 2007 y 2008. Comenzó su carrera como entrenador en el Johor Darul Ta'zim de Malasia con el que ganó una Superliga, una Copa y una Copa FA en 2023.