Es hermano de leyenda del Real Madrid y dirigió a Auzmendi: ¿Quién es el nuevo técnico de Pachuca que debutó hoy en Honduras?

Lozano dejó el cargo el pasado lunes al no poder clasificar directamente al equipo directamente a los cuartos de final.Solari, quien tendrá su primera oportunidad como entrenador en México, dejó de dirigir en agosto pasado, cuando fue destituido por Godoy Cruz tras cuatro jornadas del torneo de Clausura. Con Godoy obtuvo 5 triunfos, 11 empates y cayó 6 veces.Solari, nacido en Rosario hace 45 años, jugó en el Pumas mexicano entre 2007 y 2008. Comenzó su carrera como entrenador en el Johor Darul Ta'zim de Malasia con el que ganó una Superliga, una Copa y una Copa FA en 2023.