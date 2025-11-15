Elías Burbara se sincera tras las polémicas salidas de Moya y Alvarado: "El que le falte el respeto al Real España, no seguirá"

<b>Presidente, bonito evento acá en un punto de la ciudad de Choloma y que ha respaldado la afición</b><br />Sí, realmente aprovechamos este parón de fecha FIFA para compartir con la afición, acercar al equipo y jugadores, con el calendario que hemos tenido todo el semestre. Ha sido casi imposible atender a patrocinadores y afición, así que aprovechamos este espacio para compartir con ellos y la verdad que son las actividades que le dan ese valor agregado a los patrocinios del club y claro, nosotros nos debemos a la noble afición que tenemos y nuestra obligación es estar con ellos. Ahora ya concentrados en Liga Nacional, la meta es llegar a la final y ser campeón. Sí, claro, como equipo grande nuestro objetivo siempre es apuntar al primer lugar y a ganar.<b>¿Cómo describiría el semestre que han tenido?</b><br />El semestre ha sido bien difícil logísticamente y todo el trámite que hemos tenido ha sido casi que una hazaña estar donde estamos y realmente fue un semestre bien difícil, tanto logístico como deportivo, pero estamos aquí contentos con el equipo que tenemos, contentos de la forma en la que llegamos. Estuvimos a un pelito de estar en una final centroamericana.