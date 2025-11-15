Elías Burbara se sincera tras las polémicas salidas de Moya y Alvarado: "El que le falte el respeto al Real España, no seguirá"

Durante la actividad realizada en La Mundial de Choloma, varios jugadores de Real España se acercaron a la afición para firmar autógrafos, posar para fotografías y compartir de cerca con los seguidores aurinegros, aprovechando el parón de fecha FIFA para fortalecer el vínculo con su público. El presidente de Real España, Elías Burbara, abordó varios temas con DIARIO DIEZ, que han generado conversación en el entorno aurinegro, entre ellos las polémicas salidas de Brayan Moya y Ever Alvarado, casos sobre los cuales evitó dar detalles, pero dejó claro que en el club nadie está por encima de la institución. También reiteró que cualquier miembro del equipo que falte al reglamento o irrespete al club no continuará, enviando un mensaje de tranquilidad a la afición sobre las decisiones tomadas. Además, Burbara se refirió a la expectativa internacional que genera la posibilidad de enfrentar a figuras de talla mundial como Lionel Messi en la próxima competición de CONCACAF, un escenario que considera atractivo para el club y la afición. El dirigente también negó que Real España atraviese una crisis económica, afirmando que el presupuesto está garantizado, aunque reconoció que los flujos de caja mensuales se complican debido a la situación del país y los retrasos en los patrocinios.





LA ENTREVISTA

Presidente, bonito evento acá en un punto de la ciudad de Choloma y que ha respaldado la afición

Sí, realmente aprovechamos este parón de fecha FIFA para compartir con la afición, acercar al equipo y jugadores, con el calendario que hemos tenido todo el semestre. Ha sido casi imposible atender a patrocinadores y afición, así que aprovechamos este espacio para compartir con ellos y la verdad que son las actividades que le dan ese valor agregado a los patrocinios del club y claro, nosotros nos debemos a la noble afición que tenemos y nuestra obligación es estar con ellos. Ahora ya concentrados en Liga Nacional, la meta es llegar a la final y ser campeón. Sí, claro, como equipo grande nuestro objetivo siempre es apuntar al primer lugar y a ganar. ¿Cómo describiría el semestre que han tenido?

El semestre ha sido bien difícil logísticamente y todo el trámite que hemos tenido ha sido casi que una hazaña estar donde estamos y realmente fue un semestre bien difícil, tanto logístico como deportivo, pero estamos aquí contentos con el equipo que tenemos, contentos de la forma en la que llegamos. Estuvimos a un pelito de estar en una final centroamericana.

Ahorita estamos en un tercer lugar en Liga Nacional y a pesar de haber perdido todo aquel montón de puntos, se nos fueron seis puntos con Juticalpa, tres con Platense, tres con Victoria. Realmente sumas todos esos 12 puntos a la tabla de posiciones y estaríamos ahí, pero bueno, se le dio prioridad al torneo internacional y hoy viene todo el enfoque a la Liga Nacional. Confiamos que así como superamos a Plaza, superamos la fase de grupos, sin duda vamos a entrar a esa liguilla y vamos a superar a quien sea rival que nos toque. LEA TAMBIÉN: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025 ¿Qué enseñanza les dejó esta Copa Centroamericana y el haber clasificado para CONCACAF el siguiente torneo?

Linda experiencia internacional, estar viajando, estar compartiendo con la gente CONCACAF, un aprendizaje. Ese montaje de partidos internacionales para aplicarlos aquí localmente y ahora con la expectativa de lo que pueda pasar el 9 de diciembre en ese sorteo, a ver con qué rival nos va a tocar. Realmente son 11 opciones las que tenemos, todas las opciones son llamativas, unas más que otras, pero sin duda tener ese roce internacional le va a servir a la institución. ¿Qué boom generaría si llega Lionel Messi contra Real España?

Puede ser el Inter de Messi, puede ser el Rayados de Sergio Ramos, Galaxy de Reus, Vancouver de Müller, puede ser el América, Cruz Azul, Tigres, realmente bueno, puede ser Acosta con Nashville. Realmente que solo son como dos o tres equipos los menos llamativos, pero de ahí cualquiera de los otros ocho que nos toque va a ser llamativo. Últimamente se ha dado la polémica de que Real España tiene problemas económicos. ¿Es cierto, presidente?

No, pura especulación. Obviamente, así como lo dije hace un par de meses, el presupuesto de Real España está cubierto, al 31 de diciembre no hay problemas económicos. El tema es que los flujos de caja mes a mes se hace un poquito difícil mantenerlos al día, la situación del país está un poco apretada, difícil, y eso hace o genera mucho atraso en los cobros de patrocinios, pero a medida van entrando se va resolviendo cada tema. El mes pasado sí tuvimos algún atraso pero nada fuera de lo normal, se resolvió rápido y pues claro, no significa que en noviembre pase, no significa que en diciembre pase, tratamos de que pase la menor cantidad de veces posible, de que se va a cumplir y que el presupuesto está cubierto, eso es una garantía.