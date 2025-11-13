Marathón reúne a sus leyendas para celebrar el centenario y recordar los momentos gloriosos del club

La directiva del conjunto verde preparó un almuerzo especial en el restaurante Chedrani de San Pedro Sula , para poder compartir con las leyendas del club, donde reunieron al primer técnico campeón del equipo, Ángel Ramón "Mon" Rodríguez ; el entrenador más ganador, el uruguayo Manuel Keosseian ; a los estrategas que también lograron levantar un título con Marathón, Héctor Vargas y Nicolás Suazo .

Club Deportivo Marathón sigue festejando su centenario en este mes de noviembre, el conjunto sampedrano se prepara para festejar sus 100 años y homenajear a muchas de sus leyendas quienes marcaron historia en el club verdolaga. Desde el primer campeón con la institución, hasta el último estratega que logró levantar el título de liga.

Aparte de entrenadores, también fueron citados jugadores especiales que lucharon y marcaron varios récords con el conjunto verdolaga, cómo Juan Carlos Weber , que formó parte del primer campeonato de Marathón, Leonel Machado quien es él máximo goleador del equipo con 56 goles, Emil Martínez que ganó varios títulos en la época dorada de los sampedranos, Juan Ángel Obelar , guardameta uruguayo que fue parte de la década exitosa de la institución y Mario Berrios , la máxima leyenda del club, considerado por los aficionados como el "Eterno Capitán".

Diario DIEZ también se hizo presente en la reunión y platicó con varias figuras de la historia verdolaga, donde expresaban lo que Marathón significa para ellos y recordar varias anécdotas sobre los títulos ganados con la institución sampedrana.

Ángel Ramón "Mon" Rodríguez, contó cómo fue ganar el primer título con el equipo en 1979, "Para mí es una emoción muy grande recordar aquellos viejos tiempos hace 47 años que vine aquí a San Pedro Sula y que asumí ese reto porque fue un reto muy importante para la historia del fútbol de Honduras, al final nos propusimos algo la unidad la unidad y eso fue determinante aparte de que prácticamente impusimos una metodología de trabajo contra todos, así logramos el título que tanto se había negado".

Juan Carlos Weber también recordó esa noche especial donde consiguieron la primera copa en la historia del club y su anécdota con Roberto "El Robot" Bailey previo a la final, "Unos días antes, ´Mon´ me llamó y me dijo que iba a jugar de nueve, es decir, en el puesto de Roberto. Yo le respondí sorprendido: “Profe, ¿cómo me va a poner en el lugar de Bailet? No tiene sentido, yo juego por la punta. Pero él insistió: “No, no. Quiero que usted juegue de nueve. Ya hablé con Roberto; él va a entrar en el segundo tiempo. Así que quédese tranquilo", empezó diciendo.

Y agregó: "Fui a buscar a Roberto. Le comenté: “Mirá, Roberto, ¿sabés lo que me dijo el profe?”. Y él, tranquilo, me respondió: “Sí, sí, ya sé. Pero no te enojes...”. Yo le pregunté cómo no iba a enojarse él, y él me dijo: “¿Por qué me voy a enojar?”. Entonces le expliqué: “¿Sabés por qué no te enojaste? Porque vos vas a hacer los goles que nos van a dar este campeonato”. Roberto, medio incrédulo, me contestó: “Ojalá, ojalá”. Pero yo le aseguré: “No, vos los vas a hacer, guacho. Yo voy a hacer la parte difícil, la que te tocaba a vos, y después vas a venir vos, bien perfilado, y vas a hacer los goles”. Y así fue, el hizo ambos goles".

Leonel Machado se mostró muy feliz por estar presente en la celebración del centenario del equipo y dejó claro su favorito para levantar el título de liga esta temporada, "Orgulloso y contento de estar en la historia de Maratón, listo para celebrar y aprovechar que 100 años no se cumplen todos los días. Vamos a tratar de disfrutar y de estar en todos los eventos que el equipo tenga. Es una gran satisfacción; yo siempre fui de Maratón. Jugué en reservas desde los 12 años y prácticamente estuve en el club hasta los 31". Sobre el record confesó, "Estoy contento con todo lo que pude aportar a este equipo y confío en que, más adelante, pueda surgir alguien que logre batir nuestro récord".