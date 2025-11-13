Marathón reúne a sus leyendas para celebrar el centenario y recordar los momentos gloriosos del club

<b>Club Deportivo Marathón</b> sigue festejando su <b>centenario</b> en este mes de noviembre, el conjunto sampedrano se prepara para festejar sus <b>100 años</b> y homenajear a muchas de sus leyendas quienes marcaron historia en el club verdolaga. Desde el primer campeón con la institución, hasta el último estratega que logró levantar el título de liga.La directiva del conjunto verde preparó un almuerzo especial en el restaurante Chedrani de <b>San Pedro Sula</b>, para poder compartir con las leyendas del club, donde reunieron al primer técnico campeón del equipo, <b>Ángel Ramón "Mon" Rodríguez</b>; el entrenador más ganador, el uruguayo <b>Manuel Keosseian</b>; a los estrategas que también lograron levantar un título con Marathón, <b>Héctor Vargas</b> y <b>Nicolás Suazo</b>.