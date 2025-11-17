Héctor Vargas se sincera ante la posibilidad de Honduras de clasificar al Mundial: "No había necesidad de arriesgar tanto"

Héctor Vargas estuvo presente en las actividades festivas que realizó el Club Deportivo Marathón por sus 100 años, donde fue homenajeado por levantar el noveno y último título de los verdolagas, también compartió con varias figuras del conjunto sampedrano hasta tomarse una fotografía y tener una charla extensa con Ángel Ramón 'Mon' Rodríguez , primer técnico en salir campeón con el Monstruo Verde.

El " León de Formosa " es uno de los entrenadores más representativos del balompié nacional , sin duda es una voz autorizada para hablar sobre todo lo que acontece en el fútbol hondureño. El estratega argentino ha hecho un gran recorrido por Liga Nacional y ahora se encuentra en segunda división, con el objetivo de ascender a Leones a la primera división de Honduras.

"Me parece que el hecho de llevar a Dereck Moncada, llevar gente joven... para mí no era el partido para esa clase de jugadores. Me parece que hay una equivocación de Reinaldo. Esperemos que se gane, como todos queremos, que se gane en Costa Rica y que se pueda clasificar", expresó Héctor Vargas sobre el duelo perdido contra Nicaragua .

DIEZ platicó con el entrenador sudamericano en el que abordó varios temas sobre la Selección Nacional , sus categorías menores que fueron eliminadas en fase de grupos tanto del Mundial Sub 17 y los Juegos Centroamericanos Sub 20, aparte reveló cuál fue el campeonato que más disfruto como entrenador.

ENTREVISTA COMPLETA

-Profe, ha estado usted en clubes como Olimpia, como Real España, Victoria, Platense, pero ¿qué parte de su vida tiene Marathón?

Es una parte muy importante, primero porque fuimos campeones en la cancha, el primer equipo que sale campeón en su cancha. Acá en la liga todo el mundo ha salido campeón, pero no en cancha propia, nosotros siempre en el Yankel. Esa fue una situación, y la otra vivencia que me tocó tener en Marathón fue cuando dos señoras grandes, cuando en una firma de autógrafos, yo las miraba a ver qué pretendían, entonces se arrimaron y me dicen: “Lo que queremos es un abrazo, porque pensé que me iba a morir y no iba a ver campeón al Marathón”. Entonces eso me quedó grabado y no me voy a olvidar nunca.

-¿Y Marathón qué significa para la vida de Héctor Vargas?

Yo creo que la mayor alegría, porque salir campeón, como una vez lo dijo Diego Vázquez que salir campeón con Olimpia y Motagua es mucho más fácil que salir campeón con Marathón, los números lo dicen. Así que para mí fue un paso muy importante y en la situación que estábamos, porque no era el Marathón actual, era el Marathón con todos los problemas que tenía y lo pudimos hacer campeón.

-¿O sea que usted es más Marathón que Olimpia, que Victoria, que Real España?

No, el título que he ganado aquí en Marathón para mí tiene más valor que los que gané con Olimpia, el de aquí es el que más valor tiene.

-¿Es el que más ha disfrutado entonces?

Sin ninguna duda porque fue empezar de cero... Olimpia está acostumbrado a ganar títulos, pero a Marathón le cuesta mucho, y como lo hicimos nosotros, con muchas limitaciones, tiene un precio todavía más grande.

-Historia que usted contó anteriormente, y también mucha gente no lo conoce, es que había dificultades en Marathón, de repente a usted le tocó poner de su bolsa, poner su carro para poder hacer viajes y cosas así...

Yo se lo decía a Orinson en ese momento, él le tuvo que poner un montón de dinero al club, y se acuerdan que hubo también problemas políticos cuando el tema del expresidente Juan Orlando, se cortaban las calles. Bueno, para el fin de año en ese momento casi no llegaban la mayoría de los títulos por problemas particulares, y ahí tratamos de sostener. Hoy me acuerdo con Rolin Peña en el tema que a veces tuvimos que ayudar a Orinson en alguna parte económica para poder solventar algunas cosas. Pero lo lindo es que pudimos levantar una Copa, y no solamente la Copa de Liga, pudimos levantar la Supercopa que le ganamos a Platense. Así que hemos ganado algunas cositas con Marathón.

-Profe, Mario Berríos se retiró estando en su cargo y hoy es el director deportivo, ¿qué opina?.

Le dije a Mario: “Mario, quédate, que vamos a ser campeón”, y no me creyó. Hoy le estaba diciendo también: “Quedate seis meses más que somos campeón”, no me creyó y se fue. "Vení a entrenar con nosotros", le decía, pero me respondía: “No, estoy un poco cansado, profe, me retiro”. Y bueno, después vino a festejar con nosotros...

-¿Cree que con el cargo administrativo pueda lograrlo?

Que levante su primera Copa como parte de la directiva. Así que se lo merece Mario, es una buena persona, aparte es un muchacho que toda la vida lo dedicó a Marathón.

-Sobre su actualidad, ¿sigue con Leones?

Ahí estamos tratando de ver qué podemos hacer con el equipo. Veníamos bien hasta que por ahí nos desenfocamos de la posibilidad de ser campeones. Esperemos que en este campeonato que viene podamos hacer un papel mejor.

-¿Cree que Honduras va a clasificar al Mundial?

Ahí tengo un signo de interrogación, porque yo creo que si hubiese empatado contra Nicaragua y hubiese empatado ante Costa Rica, ya estaba. No había necesidad de arriesgar tanto. Me parece que el hecho de llevar a Dereck Moncada y llevar gente joven... para mí no era el partido para esa clase de jugadores. Me parece que hay una equivocación de Reinaldo. Esperemos que se gane, como todos queremos, que se gane en Costa Rica y que se pueda clasificar.

-¿Lo que pasó con la selección es producto tal vez de lo que pasa con los clubes en la Liga Nacional? El fracaso de Motagua, de Olimpia, del Real España...

No, no. La selección tiene una mirada particular. Ahí a lo mejor hubo alguna desatención. Maradona en el 78' tenía 18 años y no lo hicieron jugar el Mundial, salió campeón Argentina. Yo creo que no era el momento para Moncada, para mí es la equivocación, por ejemplo, era poner a Yustin Arboleda, no a Machuca Ramírez. El equipo nicaragüense es de gente muy baja; por arriba les cuesta. Yo creo que alguna desatención hubo y lo pagamos muy caro.

-Profe, ¿y si no se clasifica al Mundial sería peligroso para el fútbol hondureño?

Es un fracaso. Un fracaso por lo económico. La gente se desmotiva. Ahí dura por lo menos un año hasta que la gente vuelva a creer en el fútbol de aquí. Entonces, ojalá se gane en Costa Rica y se pueda clasificar.

-Y sobre la Sub-17, también se hizo un papel indecoroso. La Sub-21 de los Centroamericanos también complicado. En redes dicen que usted ha sido un técnico que le dio muchas oportunidades a jóvenes para debutar y lo ponderan para ser DT de alguna de estas selecciones. ¿Cree que esto pueda llegar a algo en la federación?

Es que el tema está en que a veces se pone técnico a formarse con jugadores, a formarse también. Lo hicieron con Luis Alvarado, ahora lo hacen con Orlando López. Son muchachos... yo digo: ¿por qué no está Primitivo Maradiaga? que tiene una experiencia bárbara, que también puede trabajar con jóvenes.

-¿Y usted, si lo llaman de la federación?

También a mí me gustaría un proyecto de esa naturaleza, pero nunca nos ofrecieron. Si me llaman, con gusto iría a trabajar con jóvenes. Ya a esta altura he logrado todo como técnico, campeonar con los clubes. Así que trabajar formando jóvenes sería una buena posibilidad. Y vuelvo a repetir, primero que yo está Primitivo, por ser hondureño y por haber sido también técnico de selección, tiene esa posibilidad.

-Hoy está con Leones, pero siempre le sale trabajo a usted... Aquí en Honduras nunca lo dan por muerto.

Gracias a Dios. Nunca me quedo sin trabajo. Así que vamos a seguir apostando a ver qué nos sale en el próximo torneo.

-¿Más complicado segunda o primera división?

Más complicado segunda, según la organización. No sabés cuándo jugás: te lo cambian dos días antes, te cambian el lugar, te cambian la fecha, te cambian todo. Pero bueno, es el fútbol nuestro, así que tenemos que tratar solamente de superarlo.