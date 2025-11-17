Pinto con dardo al esquema del Piojo Herrera en Costa Rica y no se olvidó de Reinaldo Rueda

Jorge Luis Pinto es uno de los espectadores de lujo que tendrá el clásico centroamericano de este martes 18 de noviembre en el estadio INS de la ciudad de San José donde de define la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

El colombiano Jorge Luis Pinto es un experto del fútbol centroamericano por su destacado paso con la selección de Costa Rica en el Mundial 2014 y después dirigir al proceso fallido de Honduras a Rusia 2018.

Tanto Honduras y Costa Rica necesitan del triunfo y esperar el tropiezo de Haití ante Nicaragua, una de las dos naciones colocará su nombre en el Mundial 2026.

"Quisiera decir algo del último partido de Costa Rica, el fútbol se gana con los pies. Costa Rica necesita mejorar su colectividad y su posesión de pelota, igualmente necesita mejorar su presión adelantada, que no le permita tanto contraataque, son tres aspectos claves a mejorar", expresó Pinto en sus redes sociales.

Y agregó: "Muchos están equivocados al decir que la línea de 5 es para jugar más atrás, la línea de 5 es para jugar adelantado cuando se requiera, Costa Rica lo hizo en el Mundial (Brasil 2014)".

El estratega mantuvo su análisis: "Vamos a enfrentar a dos amigos del fútbol que conocen y saben maniobrar los juegos. Reinaldo Rueda maneja mucho mejor las posiciones zonales y los conceptos de bloque, no será fácil para Costa Rica atacarlos y deben tener la tranquilidad y la confianza".

"Acuérdense bien que tranquilidad no es lentitud y que velocidad no es desesperación, tiene que manejar esos conceptos en el juego para sacar provecho de los momentos del partido", sostuvo.

Pinto dejó claro que será un juego entretenido: "Será un partido en donde los dos deben atacar porque los dos necesitan los 3 puntos, se van a producir muchos espacios y hay que tener cuidado con eso, a veces ahí se definen los partidos".