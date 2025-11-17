Pinto con dardo al esquema del Piojo Herrera en Costa Rica y no se olvidó de Reinaldo Rueda

El colombiano Jorge Luis Pinto es un experto del fútbol centroamericano por su destacado paso con la selección de Costa Rica en el Mundial 2014 y después dirigir al proceso fallido de Honduras a Rusia 2018.Jorge Luis Pinto es uno de los espectadores de lujo que tendrá el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/costa-rica-honduras-tigo-sports-transmitira-exclusiva-juego-mundial-concacaf-eliminatoria-CK28228912" target="_blank">clásico centroamericano</a></b> de este martes 18 de noviembre en el estadio INS de la ciudad de San José donde de define la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.