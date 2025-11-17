La Selección

Costa Rica vs Honduras EN VIVO: Tigo Sports transmitirá en exclusiva el juego rumbo al Mundial 2026

El clásico centroamericano define el destino de ambas selecciones en el cierre de la eliminatoria al Mundial 2026.

    Honduras y Costa Rica se vuelven a ver las caras en la presente eliminatoria de la Concacaf. Foto DIEZ.
La Selección de Honduras se juega el boleto directo al Mundial United 2026 este martes 18 de noviembre en el estadio INS de la ciudad de San José, Costa Rica, país que busca también meterse en el gran evento futbolístico.

El juego eliminatorio podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports, que llevará todos los detalles con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, app y web.

EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por Tigo Sports: Costa Rica vs Honduras este 18 de noviembre a las 7:00 p.m. Todo el fútbol solo en Tigo con la Mejor Señal y Mayor Cobertura.

Reinaldo Rueda y la plantilla catracha saben que el panorama no es fácil, pero tampoco imposible. La victoria para Honduras frente a Costa Rica combinado con un empate o derrota de Haití ante Nicaragua le dará el boleto a la Bicolor al Mundial United 2026.

La Bicolor llega como líder del grupo C con 8 puntos, en segundo lugar viene Haití con la misma cantidad, pero la Bicolor tiene diferencia de goles mejor +3 sobre +1, es tercero Costa Rica con 6 y Nicaragua se encuentra en la última plaza con 4.

En caso de que Honduras y Haití ganen, la diferencia de goles será determinante al momento de definir el primer lugar. El repechaje también está en el horizonte siempre que se logre ser una de las dos mejores que ocupen el segundo lugar.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
