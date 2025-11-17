Costa Rica vs Honduras EN VIVO: Tigo Sports transmitirá en exclusiva el juego rumbo al Mundial 2026

El juego eliminatorio podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports , que llevará todos los detalles con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, app y web.

La Selección de Honduras se juega el boleto directo al Mundial United 2026 este martes 18 de noviembre en el estadio INS de la ciudad de San José, Costa Rica, país que busca también meterse en el gran evento futbolístico.

Reinaldo Rueda y la plantilla catracha saben que el panorama no es fácil, pero tampoco imposible. La victoria para Honduras frente a Costa Rica combinado con un empate o derrota de Haití ante Nicaragua le dará el boleto a la Bicolor al Mundial United 2026.

La Bicolor llega como líder del grupo C con 8 puntos, en segundo lugar viene Haití con la misma cantidad, pero la Bicolor tiene diferencia de goles mejor +3 sobre +1, es tercero Costa Rica con 6 y Nicaragua se encuentra en la última plaza con 4.

En caso de que Honduras y Haití ganen, la diferencia de goles será determinante al momento de definir el primer lugar. El repechaje también está en el horizonte siempre que se logre ser una de las dos mejores que ocupen el segundo lugar.