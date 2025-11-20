Liga Nacional

Motagua doma a los potros del Olancho FC y con remontada se posiciona tercero en la tabla de posiciones del Apertura 2025

Los azules del Motagua vencieron 3-2 al Olancho FC en juego reprogramado de la fecha 15.

2025-11-20

Motagua venció 3-2 a Olancho FC en un partido reprogramado de la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los azules, a pesar de verse superados en el primer tiempo, lograron una buena reacción sobre el cierre del juego para darle vuelta al marcador y con los tres puntos ganados, posicionarse como tercer lugar del encuadre liguero.

Durante la primera mitad, Motagua mostró pocas ideas ofensivas y poca evolución en su juego. Fue hasta el minuto 37' que llegó la primera acción de peligro clara, cuando Yeison Mejía lanzó un potente disparo que Marlon Licona logró repeler. Cinco minutos después, los visitantes se adelantaron en el marcador luego de un centro preciso del mismo Mejía que Rodrigo de Olivera, con un cabezazo certero, convirtió en gol.

Eso fue lo más rescatable de la primera mitad y era todo de los potros de Reynaldo Tilguath, que miraba muy serio el trayecto del partido desde el banquillo rascándose la barbilla y viendo qué podía hacer para mantener la ventaja ante un equipo azul que no penetraba mucho el área rival.

"Droopy" Gómez sorprende al confirmar su nuevo trabajo en San Pedro Sula: "Viene el fichaje más grande del año"

Al iniciar el segundo tiempo, el técnico Javier López sorprendió haciendo tres cambios de golpe para refrescar el equipo. Apenas al minuto 48', Motagua tuvo la oportunidad de empatar con un bombazo de John Kleber Oliveira que Gerson Argueta sacó con esfuerzo a mano cambiada. Sin embargo, al minuto 50', un tremendo centro del panameño Jorge Luis Serrano fue aprovechado ofensivamente por el defensor Sebastián Cardozo, quien de cabeza anotó el empate 1-1 para las águilas.

Motagua asumió el control de las acciones entre el minuto 64' y 66', con disparos peligrosos de Dennis Meléndez que se fue al tiro de esquina y luego de Jefryn Macías desde fuera del área, el cual pasó por encima del travesaño. Cuando el ciclón mejor jugaba, Olancho FC volvió a tomar ventaja al 67', con un derechazo de Alexander López tras un rechace a medias del defensor Giancarlo Sacaza.

Motagua doma a los potros del Olancho FC y con remontada se posiciona tercero en la tabla de posiciones del Apertura 2025

La reacción azul fue inmediata y en la jugada siguiente, Jefryn Macías entró con pelota dominada al área, eludió a Deyron Martínez y con un hermoso zurdazo empató el partido 2-2 al minuto 68'. El gol de la victoria llegó al 81' por obra del juvenil Carlos Palma, quien cerca del área recibió un balón rebotado y de espalda al marco tocó suavemente el balón por encima de Argueta, dejando sin opciones al portero y poniendo el 3-2 definitivo para Motagua.

Este resultado mantiene a los azules del español Javier López en la parte alta de la clasificación, con la esperanza de escalar aún más posiciones en la Liga Nacional de Honduras en lo que resta del Apertura 2025. El joven Carlos Palma se lleva los reflectores tras su gol decisivo.

Motagua doma a los potros del Olancho FC y con remontada se posiciona tercero en la tabla de posiciones del Apertura 2025

- FICHA TÉCNICA -

(3) MOTAGUA - Marlon Licona; Carlos Argueta (Christopher Meléndez, 46'), Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Cléver Portillo (Riky Zapata, 64'); Carlos Palma Droopy Gómez, Carlos Mejía (Dennis Meléndez, 46'), Jefryn Macías (Luis Meléndez, 76'), Jorge Luis Serrano; Mathías Vazquez (Jhon Kléber Oliveira, 46').

DT: Javier López (ESP)

Goles: Sebastián Cardozo 50', Jefryn Macías 68', Carlos Palma 81'.

Tarjetas amarillas: Carlos Palma 54', Javier López 80'.

Tarjetas rojas: No hubo.

(2) OLANCHO FC - Gerson Argueta; Óscar Almendárez, Juan Lasso, Nelson Muñoz; Deyron Martínez (Omar Elvir, 84'), Roger Sander (Cristian Cálix, 55'), Henry Gómez, Alex López, Yeison Mejía (Diego Rodríguez, 55'); Yemerson Cabrera (Marlon Ramírez, 46') y Rodrigo de Olivera.

DT: Reynaldo Tilguath

Goles: Rodrigo de Olivera 42', Alex López 67'.

Tarjetas amarillas: Juan Lasso 65'.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Árbitro: Selvin Brown

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Liga Nacional Honduras
|
Motagua
|
Olancho FC
|