Motagua doma a los potros del Olancho FC y con remontada se posiciona tercero en la tabla de posiciones del Apertura 2025

Motagua venció 3-2 a Olancho FC en un partido reprogramado de la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los azules, a pesar de verse superados en el primer tiempo, lograron una buena reacción sobre el cierre del juego para darle vuelta al marcador y con los tres puntos ganados, posicionarse como tercer lugar del encuadre liguero.

Durante la primera mitad, Motagua mostró pocas ideas ofensivas y poca evolución en su juego. Fue hasta el minuto 37' que llegó la primera acción de peligro clara, cuando Yeison Mejía lanzó un potente disparo que Marlon Licona logró repeler. Cinco minutos después, los visitantes se adelantaron en el marcador luego de un centro preciso del mismo Mejía que Rodrigo de Olivera, con un cabezazo certero, convirtió en gol.

Eso fue lo más rescatable de la primera mitad y era todo de los potros de Reynaldo Tilguath, que miraba muy serio el trayecto del partido desde el banquillo rascándose la barbilla y viendo qué podía hacer para mantener la ventaja ante un equipo azul que no penetraba mucho el área rival.