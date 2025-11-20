Motagua doma a los potros del Olancho FC y con remontada se posiciona tercero en la tabla de posiciones del Apertura 2025

<b>Motagua </b>venció 3-2 a <b>Olancho FC</b> en un partido reprogramado de la jornada 15 del Apertura 2025 de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b>. Los azules, a pesar de verse superados en el primer tiempo, lograron una buena reacción sobre el cierre del juego para darle vuelta al marcador y con los tres puntos ganados, posicionarse como tercer lugar del encuadre liguero.Durante la primera mitad, <b>Motagua </b>mostró pocas ideas ofensivas y poca evolución en su juego. Fue hasta el minuto 37' que llegó la primera acción de peligro clara, cuando <b>Yeison Mejía</b> lanzó un potente disparo que <b>Marlon Licona </b>logró repeler. Cinco minutos después, los visitantes se adelantaron en el marcador luego de un centro preciso del mismo Mejía que <b>Rodrigo de Olivera</b>, con un cabezazo certero, convirtió en gol.Eso fue lo más rescatable de la primera mitad y era todo de los potros de <b>Reynaldo Tilguath</b>, que miraba muy serio el trayecto del partido desde el banquillo rascándose la barbilla y viendo qué podía hacer para mantener la ventaja ante un equipo azul que no penetraba mucho el área rival.