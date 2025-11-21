Javier López dice lo que debe corregir el fútbol de Honduras tras fracaso y lamenta la baja asistencia en el Motagua-Olancho

El entrenador español también profundizó sobre la reciente no clasificación de la Selección de Honduras al Mundial 2026, hizo un llamado a la Liga Nacional y detalló algunas de las razones que, a su criterio, explican por qué La Bicolor no logró asegurar su boleto a la Copa del Mundo.

Motagua se impuso en un auténtico partidazo ante el Olancho FC en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde los dirigidos por Javier López vinieron de atrás en dos ocasiones para terminar firmando una remontada 3-2 en el duelo reprogramado de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

La clave para remontar el partido, para no dejarlo escapar y, si tuviera que atribuir la victoria a algún factor, ¿a cuál sería?

Bueno, yo creo que la clave, una vez más, es la capacidad de reacción que tiene el equipo. Hoy, sin mostrar el fútbol que estamos acostumbrados a realizar, sí pudimos mantener la intensidad durante 90 minutos. Y, una vez más, la clave para mí es la capacidad de reacción que tiene el equipo. No es la primera vez que estamos abajo en el marcador y empatamos o le damos la vuelta. Entonces, nada, felicitar al grupo porque no han sido tres semanas nada fáciles para este equipo. Y bueno, creo que esa ha sido la clave principal: las ganas que tienen de ganar, las ganas que tienen de seguir escalando en la clasificación.

Y no es excusa porque hemos ganado; ha pasado las tres veces anteriores que nos ha sucedido un poco el mismo contexto. Pero creo que no es justo que un equipo esté jugando tres, cuatro partidos, cualquier equipo de la liga, sin seis, siete, ocho jugadores por el tema de selección. Creo que requiere una reflexión porque la liga es muy importante, la liga es muy buena y todo el mundo quiere ver a los equipos con sus mejores jugadores en el mejor estado posible. Hoy, dos de nuestros jugadores, después de hablar con ellos, pues aparte del desgaste físico, el desgaste mental y emocional. Y bueno, felicito al Búho, a Denis, a Santamaría, a Luis, que bueno, les dimos la opción de decir: “Oye, pues descansen, porque lo emocional también desgasta”, y aquí estuvieron con nosotros ayudándonos. La verdad que felicitarlos a los cuatro por esa actitud y esa predisposición a ayudar al equipo.

Profe, creo que este es el partido en el cual ha tenido más tiempo de trabajo dirigiendo a Motagua, tuvo más espacio de tiempo para preparar el equipo. ¿Qué le ha parecido hoy? No solamente por el resultado, sino por el rendimiento que han tenido sus jugadores.

Sí, mira, hemos tenido y disfrutado de mucho tiempo de trabajo, pero lastimosamente seis internacionales fuera. Lastimosamente, en una de las sesiones se lesionó John Clever, se lesionó Michael. Es decir, Óscar todavía no está, que pensamos que ya iba a estar. Es decir, en todas estas jornadas hemos tenido 10 u 11 bajas para poder preparar. Incluso Denis, Búho y demás ayer no pudieron llegar al entrenamiento; es decir, han llegado directos prácticamente al partido. Es un poquito lo que nos ha pasado, es un contexto muy difícil, muy complicado para un entrenador. Y afortunadamente el grupo lo ha sacado adelante, porque ya es el cuarto partido que estamos en el mismo contexto. Y hoy no hicimos tan buen fútbol, pero sí, la verdad, mostramos esa intensidad, esas ganas de ganar y esa capacidad de reacción que es la que el equipo también necesita mostrar en momentos como este.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025

¿Qué se dijo en camerinos al finalizar el primer tiempo? ¿Hubo ánimos, regaños? Porque Motagua iba perdiendo, pero se dio vuelta al marcador y aún así se ganó.

Sí, no, regaños no; no somos de regañar. Somos de reforzar lo que se hace bien y lo que se hace mal tratar de mejorarlo. Creo que los cambios nos vinieron muy bien, nos dieron mucha energía, nos dieron intensidad, nos ayudaron también a mantener el ritmo durante 90 minutos. Y bueno, lo que sí se les dijo es que todos van a tener que ser importantes de aquí al final, porque no vamos a parar ya de jugar miércoles, sábado; miércoles, sábado. Y con esta densidad de competición y con la obligación y responsabilidad de ganar partidos, todos van a ser importantes y todos van a ser necesarios.

¿A qué le atribuye ese alto rendimiento ahora a Jeffrey Macías, que entra y, o entrando de titular, también es más importante en este Motagua? Y esa reacción de Motagua en el momento luego de haber recibido ese gol, ¿cómo se ha mantenido ese nivel de intensidad?Jeffrey era importante porque era un chico que salía de cambio y lo hacía muy bien. Y ahora que está empezando de titular, pues está agarrando esa capacidad de jugar con calidad, intensidad, 80, 90 minutos. Lastimosamente se sobrecargó el gemelo y lo tuvimos que sustituir porque estaba siendo uno de nuestros mejores hombres en el campo.

Es cierto, hoy ganó el partido con un sabor que a nosotros como hondureños tiene poco. Para ustedes sí, porque Motagua ganó, pero para los hondureños hoy el fútbol está de luto. Motagua eliminado, Olimpia eliminado, Real España eliminado, selección sin Copa del Mundo. Realmente está en un fútbol que está desangrado y que se está abriendo poco a poco. ¿Qué piensa de lo que está pasando realmente en Honduras?

Bueno, creo que exige una reflexión profunda de todos, y de todos principalmente los actores principales: directivos. Porque yo podría ampliar el sub-21, el sub-20, el sub-17; es decir, requiere una reflexión. No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Lo bonito de este deporte es que dentro de cuatro años, a nivel de selección, tienes la oportunidad otra vez de hacer un proyecto a cuatro años vista. Los clubes tenemos la oportunidad de ganarnos nuestro derecho en la Copa Centroamericana y lavarnos la cara. Es lo bonito que tiene este deporte. En el tema de selección es un tema un poquito más complejo porque es cada cuatro años.

Yo ya lo dije aquí en su momento: a nivel de historia, cuando llega la hora de la verdad, muchas situaciones teniéndolas a favor no las alcanzas. A nivel de clubes, a nivel de selección, hay excepciones que confirman la regla, como pasa en todas partes. Hay que trabajar más y mejor. Esta es la realidad, desde todo: los clubes, la liga... Os pongo un ejemplo de la liga: equipos jugando sin seis, siete seleccionados, tres, cuatro partidos. Yo llevo aquí dirigidos trece partidos. El 25 por ciento no he tenido a los seleccionados. Y la gente no ha podido disfrutar de ver a nuestros mejores jugadores jugando la liga nacional.

Entonces, repito: requiere una reflexión de todos los actores. Liga, operación, clubes, jugadores —que también tienen mucho que decir—, cuerpos técnicos —que también creo que tenemos que ser escuchados—. Y a partir de ahí, hacer una mesa directiva o algo donde todo el mundo tenga voz. No digo voto, pero sí voz, y a partir de ahí tratar de reconducir esta situación. Podemos ahora buscar culpables o podemos buscar soluciones. Yo siempre soy de buscar soluciones, analizar qué se hizo bien —que alguna cosa se hizo bien— porque la selección estuvo a dos partidos y era líder del grupo.

Ustedes también tienen que analizar, y os voy a poner un ejemplo: usted va a la página de referencia que hay en el mundo para evaluar, por ejemplo, la capacidad y la calidad de una plantilla, Transfermarkt, que es la más utilizada en todo el mundo. Cuando el otro día mi colega de Olimpia se quejaba, pues se queja también por eso, porque al final, cuando yo llegué aquí hubo muchos medios de comunicación presentando una estadística mía que ni tan siquiera era cierta. “Dirigió 77 partidos en la Liga de Ascenso MX y tiene 70 derrotas”. Jamás dirigí esa cantidad; ojalá, ojalá hubiera dirigido 77 partidos en la Liga de Ascenso MX.

Entonces hay una paginita que se llama Transfermarkt, que es la página de referencia de todo el mundo. Si hoy usted va a esa página y pone en el buscador “Selección de Haití”: 41 millones de valor que tiene su plantilla. Costa Rica: 40 millones. Honduras: 15 millones. Y al profe, además —y hay que decirlo—, cinco de sus jugadores para él más importantes, pues no estuvieron en la recta final. ¿Puede ser un fracaso? Yo creo que no; es una decepción, es una tristeza. Y eso pasa también a nivel de clubes: a veces nos falta información, ¿no?