Tabla de posiciones: Olimpia vs Marathón por la cima, UPN se mete en zona de clasificación y Victoria recordó lo que es ganar

Este sábado, los Lobos de la UPNFM derrotaron por 1-0 a Juticalpa FC y se coló en la zona de clasificación, Platense sufrió con ese juego a pesar de golear al CD Choloma.

La jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, comenzó y ya se desarrollaron tres partidos, donde Platense, UPNFM y Victoria han celebrado hasta los momentos.

Mientras que Victoria vino de atrás para vencer al Génesis PN en el estadio Municipal Ceibeño con marcador de 2-1 luego de nueve jornadas sin conocer los tres puntos en un encuentro. La Jaiba Brava llegó a 8 puntos en el certamen.

La jornada sigue este domingo donde el Olimpia y Marathón se medirán en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa desde las 5:15 pm. El ganador será el líder.

Mientras que la actividad se cierra a las 7:30 pm en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula cuando el Real España enfrente a Motagua.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA