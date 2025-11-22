Liga Nacional

Tabla de posiciones: Olimpia vs Marathón por la cima, UPN se mete en zona de clasificación y Victoria recordó lo que es ganar

Ya se han disputado tres partidos de los cinco encuentros programados de la fecha 18.

  • Tabla de posiciones: Olimpia vs Marathón por la cima, UPN se mete en zona de clasificación y Victoria recordó lo que es ganar

    Victoria y UPNFM celebraron este sábado 22 de noviembre por la jornada 18.
2025-11-22

La jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, comenzó y ya se desarrollaron tres partidos, donde Platense, UPNFM y Victoria han celebrado hasta los momentos.

Este sábado, los Lobos de la UPNFM derrotaron por 1-0 a Juticalpa FC y se coló en la zona de clasificación, Platense sufrió con ese juego a pesar de golear al CD Choloma.

¡De la MLS y Europa! Presidente del Platense confirma las ofertas que tiene por Erick "Yío" Puerto

Mientras que Victoria vino de atrás para vencer al Génesis PN en el estadio Municipal Ceibeño con marcador de 2-1 luego de nueve jornadas sin conocer los tres puntos en un encuentro. La Jaiba Brava llegó a 8 puntos en el certamen.

La jornada sigue este domingo donde el Olimpia y Marathón se medirán en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa desde las 5:15 pm. El ganador será el líder.

Mientras que la actividad se cierra a las 7:30 pm en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula cuando el Real España enfrente a Motagua.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Tabla de posiciones de Honduras
|
Olimpia
|
Marathón
|