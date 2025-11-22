Tabla de posiciones: Olimpia vs Marathón por la cima, UPN se mete en zona de clasificación y Victoria recordó lo que es ganar

Mientras que Victoria vino de atrás para vencer al Génesis PN en el estadio Municipal Ceibeño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/victoria-genesis-disputa-encuentro-estadio-municipal-ceibeno-torneo-apertura-FB28299639" target="_blank">con marcador de 2-1</a></b> luego de nueve jornadas sin conocer los tres puntos en un encuentro. La Jaiba Brava llegó a 8 puntos en el certamen.La jornada sigue este domingo donde el Olimpia y Marathón se medirán en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa desde las 5:15 pm. El ganador será el líder.Mientras que la actividad se cierra a las 7:30 pm en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula cuando el Real España enfrente a Motagua.<b>TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA</b>