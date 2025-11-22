Jorge Pineda explota tras goleada del Platense y hace un llamado a la directiva del Choloma: "Estamos solos"

Pineda lamentó la falta de respaldo institucional y la inestabilidad que ha tenido que afrontar desde su llegada. "No es fácil de manejar esta situación, uno como técnico cuando llega a un equipo quiere dar lo mejor, hacerle entender al jugador que esto es de resultados y por ende meter de lleno a la junta directiva para que haya total respaldo y apoyo, pero estamos solos en esto, se han ido jugadores y parte del cuerpo técnico y estamos abandonado, no lo digo por el resultado, se han dado resultados adversos que nos han provocado problemas y situaciones internas que nos están pasando factura" . Sus palabras reflejan un profundo desgaste y preocupación.

El técnico Jorge Ernesto Pineda habló con firmeza y claridad tras el triunfo 4-1 del Platense ante Choloma , un resultado que, aunque positivo en lo deportivo, no oculta la compleja realidad interna que vive el club. El entrenador expresó que la situación va más allá de lo ocurrido en la cancha y que el entorno del equipo ha sido particularmente difícil en las últimas semanas.

A pesar de la goleada, el estratega dejó claro que el problema no es únicamente deportivo, sino estructural. Para él, el compromiso de todos los sectores del club es indispensable para sostener un proyecto competitivo, especialmente en momentos donde la presión es alta y los resultados han sido irregulares.

Mirando hacia el cierre del torneo, Pineda subrayó que aún quedan puntos importantes por disputar y que el equipo debe mantener la concentración para evitar complicaciones mayores. "Lo que queda es buscar en estas tres fechas que nos quedan, buscar puntos, la situación es complicada para Choloma, en el caso de la directiva, hay que levantar la mano y hacerse presentes para dar la cara en esto, no solo el técnico es el responsable, todos somos responsables y lo que tenemos que hacer es ser cautos e intentar resolver esta situación que en este punto no es fácil".

El entrenador concluyó haciendo un llamado a la responsabilidad colectiva, dejando entrever que el futuro inmediato del club dependerá del compromiso conjunto de jugadores, directiva y cuerpo técnico. Aunque la victoria ante Choloma fue un respiro, Pineda insiste en que solo un esfuerzo unificado permitirá que Platense supere los desafíos internos que hoy le están pasando factura.