Jorge Pineda explota tras goleada del Platense y hace un llamado a la directiva del Choloma: "Estamos solos"

El técnico Jorge Ernesto Pineda habló con firmeza y claridad tras el triunfo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-choloma-platense-ruben-deras-fecha-18-liga-nacional-tabla-posiciones-repechaje-GB28292730" target="_blank">4-1 del Platense ante Choloma</a></b>, un resultado que, aunque positivo en lo deportivo, no oculta la compleja realidad interna que vive el club. El entrenador expresó que la situación va más allá de lo ocurrido en la cancha y que el entorno del equipo ha sido particularmente difícil en las últimas semanas.Pineda lamentó la falta de respaldo institucional y la inestabilidad que ha tenido que afrontar desde su llegada. "No es fácil de manejar esta situación, uno como técnico cuando llega a un equipo quiere dar lo mejor, hacerle entender al jugador que esto es de resultados y por ende meter de lleno a la junta directiva para que haya total respaldo y apoyo, pero estamos solos en esto, se han ido jugadores y parte del cuerpo técnico y estamos abandonado, no lo digo por el resultado, se han dado resultados adversos que nos han provocado problemas y situaciones internas que nos están pasando factura"<b>.</b> Sus palabras reflejan un profundo desgaste y preocupación.