Victoria vs Génesis PN EN VIVO: Wisdom Quaye logra el empate en favor de la Jaiba Brava

El Victoria y Génesis PN se enfrentan por la jornada 18 del torneo Apertura de la <b>Liga Nacional de Honduras </b>en el estadio Municipal Ceibeño.Juegan el primer tiempo en estos momentos y están empatando 1-1 con anotaciones de William Moncada al minuto 6 y Wisdom Quaye al 25. Ambos no la pasan bien en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">tabla de posiciones</a></b> del torneo Apetura.<b>ALINEACIONES</b><b>Victoria: </b>Michaell Perelló, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Pablo Cacho, Ángel Barrios, Walter Martínez, Carlos Matute, Allan Banegas, Samuel Card, Segunda Granja y Juan García.<b>Génesis:</b> Dayan Rodríguez, Juan Riasco, Jonathan Paz, Ismael Santos, Gabriel Araújo, Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Kevin Pérez, Juan Pérez, William Moncada y Ángel Tejeda.