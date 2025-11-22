Liga Nacional

Victoria vs Génesis PN EN VIVO: Wisdom Quaye logra el empate en favor de la Jaiba Brava

El encuentro comenzó desde las 7 de la noche en La Ceiba.

    Génesis PN y Victoria se enfrentan en estos momentos en La Ceiba. Foto cortesía Génesis PN.
2025-11-22

El Victoria y Génesis PN se enfrentan por la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras en el estadio Municipal Ceibeño.

Juegan el primer tiempo en estos momentos y están empatando 1-1 con anotaciones de William Moncada al minuto 6 y Wisdom Quaye al 25. Ambos no la pasan bien en la tabla de posiciones del torneo Apetura.

ALINEACIONES

Victoria: Michaell Perelló, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Pablo Cacho, Ángel Barrios, Walter Martínez, Carlos Matute, Allan Banegas, Samuel Card, Segunda Granja y Juan García.

Génesis: Dayan Rodríguez, Juan Riasco, Jonathan Paz, Ismael Santos, Gabriel Araújo, Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Kevin Pérez, Juan Pérez, William Moncada y Ángel Tejeda.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
