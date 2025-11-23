¡Acorralaron a los jugadores! Barra del Olimpia encaró a los futbolistas antes del clásico contra Marathón

Cabe resaltar que el León viene de ser goleado por 6-2 frente al Génesis PN en la ciudad de La Paz el pasado 9 de noviembre y fue la peor humillación en la historia de los blancos.

Olimpia enfrenta a Marathón este domingo 23 de noviembre desde las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la jornada 18 del torneo Apertura y se vivió un hecho que captó la atención.

El terrible resultado derivó en la renuncia del entrenador uruguayo Eduardo Espinel, pero luego se retractó tras reunión con la directiva melenuda.

Cuando la plantilla llegaba en la unidad de transporte al coloso capitalino, la barra del Olimpia conocida como la Ultra Fiel lo estaba esperando.

De inmediato comenzaron los cánticos y la entrada de los jugadores junto al cuerpo técnico se atrasó. Seguido, bajó primero el portero Edrick Menjívar rumbo al camerino junto a los demás profesionales, pero los aficionados los encararon.

No les permitieron el paso por varios minutos y en coro les exigían mejor rendimiento. Lo ocurrido no tuvo ningún tipo de agresión, incluso se observó a varios futbolistas saludando a miembros de la barra.