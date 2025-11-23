¡Acorralaron a los jugadores! Barra del Olimpia encaró a los futbolistas antes del clásico contra Marathón

Olimpia enfrenta a Marathón este domingo 23 de noviembre desde las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la jornada 18 <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">del torneo Apertura</a></b> y se vivió un hecho que captó la atención.Cabe resaltar que el León viene de ser goleado por 6-2 frente al Génesis PN en la ciudad de La Paz el pasado 9 de noviembre y fue la peor humillación en la historia de los blancos.