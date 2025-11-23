Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Olimpia le pega a Marathón y así se mueve la clasificación

La Liga Nacional de Honduras vivió una emocionante Jornada 18 después del parón FIFA, esto con el triunfo del Olimpia 3-2 sobre Marathón, lo que le permite mantenerse firme en la cima de la tabla de posiciones con 40 puntos. Este resultado refuerza el dominio del equipo capitalino en el torneo Apertura 2025, manteniendo una ventaja frente a su escolta y rival tradicional en este torneo, el monstruo verde, que con 36 unidades sigue presionando desde cerca.

Más atrás, en la tercera posición, se encuentra Motagua con 28 puntos, tras su importante victoria en el partido pendiente que tenía contra Olancho FC, mientras que Real España, con 25 puntos, ocupa el cuarto puesto. Estos equipos configurarán la tabla enfrentándose entre sí en el cierre de la fecha.