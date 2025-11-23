Liga Nacional

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Olimpia le pega a Marathón y así se mueve la clasificación

Así queda la clasificación del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

  • Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Olimpia le pega a Marathón y así se mueve la clasificación
2025-11-23

La Liga Nacional de Honduras vivió una emocionante Jornada 18 después del parón FIFA, esto con el triunfo del Olimpia 3-2 sobre Marathón, lo que le permite mantenerse firme en la cima de la tabla de posiciones con 40 puntos. Este resultado refuerza el dominio del equipo capitalino en el torneo Apertura 2025, manteniendo una ventaja frente a su escolta y rival tradicional en este torneo, el monstruo verde, que con 36 unidades sigue presionando desde cerca.

Más atrás, en la tercera posición, se encuentra Motagua con 28 puntos, tras su importante victoria en el partido pendiente que tenía contra Olancho FC, mientras que Real España, con 25 puntos, ocupa el cuarto puesto. Estos equipos configurarán la tabla enfrentándose entre sí en el cierre de la fecha.

Imágenes: Así le reclamó la Ultra Fiel al Olimpia, los encerraron ¿Cuál fue la reacción de Eduardo Espinel?

La tabla muestra un equilibrio interesante más allá del liderazgo, pues los azules intentan recortar distancia y escalar posiciones mientras Real España busca mantenerse entre los primeros cuatro. Con solo un partido pendiente entre ellos, todo está por decidirse y genera expectativas en la afición.

Como quinto lugar esta UPNFM con 24 unidades, los potros del Olancho FC con 23 puntos son los que, por ahora, tienen puestos de liguilla seguro. Platense presiona con 22 siendo séptimo y Juticalpa FC con 20 en el octavo escaño.

Muy atrás y casi eliminado el Génesis con 16, Choloma con 11 y Victoria con 8, estos últimos dos lugares ya sin opciones de entrar a la fiesta grande del balompié hondureño en su torneo Apertura 2025.

- TABLA DE POSICIONES -

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Tabla de posiciones de Honduras
|
Olimpia
|
Marathón
|
Motagua
|
Real España
|