Cristiano Ronaldo pone en vilo a todo México: el comunicado de Portugal sobre el amistoso tras la muerte de 'El Mencho'

El contexto surge tras recientes acontecimientos en territorio mexicano que derivaron en alertas de seguridad en más de 20 estados. Ante este panorama, el organismo luso dejó claro que mantiene un monitoreo permanente antes de tomar una decisión definitiva sobre su visita.

La Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que confirma que está evaluando su viaje a México debido a la situación de seguridad que se vive actualmente en el país tras la muerte de 'El Mencho'.

El amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Portugal , programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca —que será reinaugurado bajo el nombre de Estadio Banorte— podría quedar en suspenso, según se informó en las últimas horas.

La Selección de Portugal, que es comandad por Cristiano Ronaldo, no se ha quedado callada y ha emitido un comunicado oficial sobre el amistoso ante México que está programado para el próximo mes como preparación para el Mundial United 2026.

“La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el contexto del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, partido que forma parte de los preparativos para el Mundial de 2026.

Sin embargo, la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF.

En este contexto, las instrucciones del Gobierno portugués son fundamentales y decisivas para el seguimiento de la situación. Cualquier decisión se tomará como resultado del seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y un contacto regular.

La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico, del personal y de la afición es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, expresa el comunicado oficial de Portugal.

Antes de que surgiera esta incertidumbre, en Portugal se manejaba la información de que el seleccionador español Roberto Martínez viajaría a México con prácticamente la base del plantel que competirá en el Mundial 2026 para que se acostumbraran al ambiente en el que se disputará la Copa del Mundo.