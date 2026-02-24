Cristiano Ronaldo pone en vilo a todo México: el comunicado de Portugal sobre el amistoso tras la muerte de 'El Mencho'

Entre los nombres que podrían integrar la convocatoria destacan figuras mundiales como <b>Cristiano Ronaldo</b>, <b>Vitinha</b>, <b>Bruno Fernandes</b>, <b>Bernardo Silva</b>, <b>Rúben Neves</b>, <b>Rafael Leão</b>, <b>Diogo Dalot</b>, <b>Rúben Dias</b>, <b>João Cancelo</b>, <b>João Félix </b>y <b>Gonçalo Ramos</b>.Por ahora, el partido no está cancelado, pero sí bajo evaluación. La decisión final dependerá de las condiciones de seguridad y de las recomendaciones del Gobierno portugués, en coordinación con las autoridades mexicanas. La expectativa es alta, pero la prioridad, según dejó claro la FPF, será la seguridad de todos los involucrados.