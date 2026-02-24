La entrevista de Messi con Nahuel Guzmán: su polémica con el 'Canelo', el mensaje a los mexicanos y la frase que nunca olvida de Guardiola

Leo Messi fue el invitado de lujo en el pódcast 'Miro de atrás' que conduce el veterano portero de los Tigres, el argentino Nahuel Guzmán, y contó detalles sobre sus inicios en el fútbol, la despedida que le hicieron en Rosario cuando se fue al Barcelona y una frase que siempre recuerda de Pep Guardiola. Fue una entrevista en la que el '10' se vio bastante cómodo y risueño. También recuerda la polémica con el 'Canelo' Álvarez cuando Argentina eliminó a México de Qatar-2022 y luego filtraron una imagen suya con la camiseta que inter cambió con Andrés Guardado en el suelo.

Por otra parte, reconoce el crecimiento que ha tenido la MLS en los últimos años y el nivel de competencia que existe en Concacaf.

- ENTREVISTA A MESSI -

De Rosario a Barcelona "Me acuerdo. Estaba chico y tenía a mis amigos en Rosario. Me fui feliz, con ganas por estar en Barcelona. Todo el barrio salió a despedirme... una caravana hasta el aeropuerto de Buenos Aires. Fue una despedida impresionante. Parecía de película. En ese momento no había para grabar. La despedida era porque también se iba mi familia conmigo a Barcelona". ¿Volviste rápido a Rosario? "Yo me fui en septiembre a Barcelona y en diciembre regresé, ya después me fui en enero y volví en junio cuando terminó el torneo allá. Tuve la suerte de ir y venir seguido. Estuve seis meses sin jugar porque no tenía un permiso. Cuando llego todo eso me lesioné la tibia, estuve tres meses fuera, pero ya después cuando empecé a jugar en las categorías inferiores a los 14 años, todo fue muy rápido. Cuando Ronaldinho estaba en el Barcelona, yo tenía como 16 años". Diego Maradona "Lo conocí cuando fui al programa que tenía él porque me invitó. Después en el Mundial Sub-20 en 2005. Le ganamos en el fútbol-tenis con Carlitos (Tévez) y después me llamó otra vez para ir al programa por la revancha (risas)". Compartir cancha con Maradona "Jugué con él un partido amisotoso en La Plata. La verdad que Diego rompió todas las generaciones. Yo lo miraba en Newells cuando era pequeño. No lo vimos jugar mucho por nuestra edad".

¿Cómo le pediste matrimonio a Antonela? "Llevábamos muchos años juntos, ya teníamos a Thiago y Mateo. Una vez fuimos a comer a un hotel de Barcelona y ahí se lo pedí, pero más o menos ella ya sabía". Intercambiar camisetas con los rivales "Generalmente las cambio con argentinos o compañeros que tuve y luego nos enfrentamos. Casi siempre son conocidos o el primero que me la pida, no tengro problemas. Me ha pasado que he prometido la camiseta, pero perdimos el partido y me voy caliente". El Barcelona de Guardiola "Yo para recordar cosas me cuesta mucho. Si me mostrás una jugada, tal vez. Siempre intenté ser muy respestuoso en la cancha. Guardiola nos decía cuando ya íbamos ganando 4-0 en el primer tiempo, que la mejor manera de respetar al rival es simpre jugando y marcando goles. Al final todo queda en la cancha... en el vestuario. Me resulta raro que ahora algunos jugadores salgan a decir cosas".

Partido contra México en Qatar-2022 "Sufrí ese partido. Si no ganábamos, estábamos eliminados. Jugamos ese partido con miedo porque podíamos quedar fuera en la primera ronda. Y contra un equipo con mucha fuerza. Teníamos ese miedo de perder, pero después del gol nos pudimos soltar todos. Hay un tiro libre que el 'Dibu' lo agarra como si nada, pero yo en ese momento... Ese partido fue decisivo para nosotros". Luego vino una polémica con el 'Canelo' Álvarez "Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo, y nada que ver. Es algo que ocurre después de un partido. Yo cambié la camiseta con Guardado y la tiré ahí (al piso) porque estaba transpirada, todos lo hacen igual. Sacaron de contexto todo. Yo nunca tuve problemas con los mexicanos. A veces veo partidos del fútbol mexicano, así como México consume la MLS. Nos enfrentamos en varias competiciones".

