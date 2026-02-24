La entrevista de Messi con Nahuel Guzmán: su polémica con el 'Canelo', el mensaje a los mexicanos y la frase que nunca olvida de Guardiola

<b>¿Cómo le pediste matrimonio a Antonela?</b>"Llevábamos muchos años juntos, ya teníamos a Thiago y Mateo. Una vez fuimos a comer a un hotel de Barcelona y ahí se lo pedí, pero más o menos ella ya sabía".<b>Intercambiar camisetas con los rivales</b>"Generalmente las cambio con argentinos o compañeros que tuve y luego nos enfrentamos. Casi siempre son conocidos o el primero que me la pida, no tengro problemas. Me ha pasado que he prometido la camiseta, pero perdimos el partido y me voy caliente".<b>El Barcelona de Guardiola</b>"Yo para recordar cosas me cuesta mucho. Si me mostrás una jugada, tal vez. Siempre intenté ser muy respestuoso en la cancha. Guardiola nos decía cuando ya íbamos ganando 4-0 en el primer tiempo, que la mejor manera de respetar al rival es simpre jugando y marcando goles. Al final todo queda en la cancha... en el vestuario. Me resulta raro que ahora algunos jugadores salgan a decir cosas".