Pep Guardiola y la reflexión más profunda de su vida deportiva: “Messi significa todo en mi carrera”

“Nosotros ganamos mucho, y sin él hubiéramos ganado, pero ¿tanto? Imposible. Sin ánimo de compararme, yo simplemente comparo a Messi con Michael Jordan. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Como él (Jackson) tenía esa sensación de ‘he ganado seis anillos’, yo también he ganado. Cuántos partidos difíciles hemos tenido y cuando él (Messi) fluía y hacía (hizo señas de gambetas), venga para casa. Agarramos el avión y vamos por otro (título). Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos, ja. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo”, analizó.

Sobre Qatar 2022 será su último Mundial, afirmó“¿Es el último? Ojalá llegue físicamente y que entrene mucho. No he hablado con él después de la Copa América, pero lo felicito. Debe ser algo muy difícil para él y ser Messi. Le queda el Mundial e irá por él”.