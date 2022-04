Pep Guardiola sobre el planteamiento del Atlético de Madrid: “Son unos maestros defendiendo”

El técnico del City admitió que con un Atlético defendiendo con dos líneas de cinco, “no hay espacio, aparte de que son muy competitivos, muy buenos defendiendo, no hay espacios” para entrar.

“Hemos conseguido que no corrieran mucho, no hemos concedido ocasiones, al final era cuestión de paciencia y ha llegado el gol de Kevin (de Bruyne)”, relató Guardiola .

“Con un 1-0 va a ser difícil (en la vuelta), pero vamos a ir a ganar el partido”, añadió el técnico español del City.

Más frases:

Objetivo conseguido: “Partido muy disputado y muy difícil. Son unos maestros defendiendo todos juntos atrás. Es difícil, pero hemos conseguido que no corrieran mucho. No hemos concedido ocasiones y al final en cuestión de paciencia hemos conseguido un gol en una buena acción de Phil (Foden) con Kevin (De Bruyne). Al final hemos tenido un par de Kevin que no ha conseguido marcar. Al final ir con 1-0 o 2-0 sabemos que ir a Madrid será difícil. Iremos a ganar el partido”.

Guión de partido: “Intuíamos que jugarían 5-3-2 y hemos salido tres o cuatro veces por los lados. Luego han ajustado y ha puesto a Griezmann de extremo derecho y a João de extremo izquierdo y se han puesto con cinco-cinco. Con dos líneas de cinco. En la prehistoria, hoy, en 100.000 años, atacar contra cinco y cinco es muy difícil. No hay espacio. Son muy competitivos y defienden muy bien. No tenemos referencias de los delanteros. Los dos son pequeñitos y livianos. Nos movemos bien y cuesta. Son 180 minutos. En el descanso les he dicho que estábamos bien, tranquilos. El partido se ha roto en el inicio de la segunda parte y era lo que nos convenía porque en esto son mejores que nosotros. Hemos conseguido el gol y el partido se ha roto más en muchas cosas. Intuyo que en Madrid será un partido parecido al que hemos visto en los últimos 10-15 minutos después del gol”.