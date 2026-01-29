¡Vestuario roto! Futbolista del Real Madrid estalla contra Arbeloa: "Siempre yo, siempre yo"

Al turco no le gustó que lo sacaran del partido cuando aún estaba 3-2 y se fue molesto mientras caminaba por los aledaños del terreno de juego hasta que llegó al banquillo. Ahí expresó también su malestar y se fue corriendo al túnel de vestuarios una vez acabado el partido.<b>Güler </b>sabe que su situación ha cambiado. <b>Xabi Alonso</b> decidió apostar por él a pesar de su inconsistencia y su nula capacidad defensiva, y fue una de las causas del horrorso Madrid que acabó construyendo.<b>Arbeloa</b>, por su parte, le ha dado algo de continuidad, más por la escasez de mediocampistas que por tenerle una confianza plena.El enfado de <b>Güler </b>a <b>Arbeloa </b>es un episodio más del calvario deportivo que está viviendo el <b>Real Madrid</b>. Al técnico español se le abre una brecha con un jugador temperamental, que ya tuvo un episodio similar con <b>Carlo Ancelotti</b> el curso pasado.