¡Vestuario roto! Futbolista del Real Madrid estalla contra Arbeloa: "Siempre yo, siempre yo"

El Real Madrid no sale de la crisis pese al cambio de entrenador. Los blancos fueron humillados por José Mourinho en el triunfo del Benfica por la Champions League (4-2) y quedaron fuera del top-8 que da acceso directo a los octavos de final. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo parecía que podía acabar con los problemas del equipo, pero la realidad es que deberán jugar un repechaje para intentar seguir con vida en la Champions, eliminados de la Copa del Rey y en LaLiga ven al Barcelona como líder.

En el partido de ayer contra Benfica, Arbeloa quiso aprovechar la última ventana de cambios para hacer tres sustituciones y sacó del campo a jugadores señalándolos. Huijsen, muy mal en defensa y superado, Carreras, que no tuvo ayudas de Vinicius y sufrió, y Arda Güler, uno de los futbolistas que sigue sin dar la talla en el centro del campo merengue. Tanto Huijsen como Carreras lo hicieron rápido y sin quejarse. Pero a Güler se le torció el gesto y comenzó a realizar movimientos con los brazos que daban a entender su disgusto con la decisión del DT. Desde Turquía leyeron los labios del joven futbolista, que ni siquiera se tapó la boca, y dijo claramente mientras salía del campo: "Siempre yo, siempre yo".