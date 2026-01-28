Tabla de posiciones Champions League: Barcelona alcanza los octavos; Real Madrid y PSG sufren duro golpe

Este miércoles se dio por finalizada la fase regular de la Champions League 2025-26. Ocho equipos sellaron su boleto directo a los octavos de final, 16 clubes jugarán la ronda de playoffs para intentar seguir con vida y el resto regresa a casa.Los primeros que se clasificaron antes de disputarse la última jornada fueron <b>Arsenal </b>y <b>Bayern Múnich</b>. Ahora los acompañan <b>Liverpool</b>, <b>Tottenham</b>, <b>Barcelona</b>, <b>Chelsea</b>, <b>Manchester City </b>y <b>Sporting </b>de Portugal.