Tabla de posiciones Champions League: Barcelona alcanza los octavos; Real Madrid y PSG sufren duro golpe

Este miércoles se dio por finalizada la fase regular de la Champions League 2025-26. Ocho equipos sellaron su boleto directo a los octavos de final, 16 clubes jugarán la ronda de playoffs para intentar seguir con vida y el resto regresa a casa. Los primeros que se clasificaron antes de disputarse la última jornada fueron Arsenal y Bayern Múnich. Ahora los acompañan Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Manchester City y Sporting de Portugal.

El Arsenal terminó liderando la clasificación de manera invicta con 24 puntos, seguido por el Bayern con 21, Liverpool con 18, Tottenham con 17, Barcelona con 16 al igual que Chelsea y Manchester City. La sorpresa en el Top-8 ha sido un Sporting que hizo el milagro derrotando al Athletic Club en San Mamés (2-3) y dejando fuera de la carrera al Real Madrid en el último minuto. El conjunto portugués también hizo 16 unidades para avanzar directo. Cabe mencionar que el Real Madrid perdió contra el Benfica en Lisboa en el reencuentro con José Mourinho. Los merengues fueron superados por 4-2, y necesitaban al menos empatar para evitar los playoffs. Por su parte, el Barcelona sufrió un susto. El equipo de Hansi Flick empezó perdiendo frente al Copenhague en el Camp Nou, pero firmó la remontada con los tantos Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford (4-1) para teminar en el quinto puesto de la tabla.

JUGARÁN PLAYOFFS

Al igual que el Real Madrid (noveno con 15 puntos), el PSG, vigente campeón del torneo, sufrió un duro golpe. El cuadro francés se quedó a las puertas de avanzar directo tras empatar 1-1 contra Newcastle en el Parque de los Príncipes. Debido a este resultado, el equipo de Luis Enrique termina en el puesto 11 con 14 puntos y tendrá que jugar playoffs. Por su parte, el Inter acabó como décimo con 15 unidades.

Muchos de estos clubes dependían de otros resultados para alcanzar los octavos, pero tendrán una segunda oportunidad: Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Galatasaray, Club Brujas, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica. De hecho, el Benfica también hizo el milagro con el triunfo sobre el Real Madrid. Los dirigidos por Mourinho terminaron en el puesto 24, aprovechando la caída del Athletic Club en San Mamés ante Sporting.

ELIMINADOS

De esta manera, el Athletic Club, Marsella, Napoli, PAFOS, PSV, Copenhague, Union Saint-Gilloise, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat, se despiden de la competencia.