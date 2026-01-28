Real Madrid fue humillado de la peor forma por Mourinho: Benfica lo deja fuera de octavos de final de la Champions League

Y dos minutos después, con el partido alocado, penalti de <b>Bellingham </b>sobre el joven argentino Prestianni en una buena contra de los encarnados. El árbitro, tras ser avisado por el VAR, anula la pena máxima. <b>Mourinho</b>, muy enfadado por la decisión, metía presión al cuerpo arbitral. El Madrid intentaba controlar el balón y la primera reacción llegó con un pase medido de Guler a Bellingham, que controló para meterse en el área, aunque el disparo lo cortó la defensa lisboeta.Acto seguido, en el minuto 20, Prestianni, que debutó con la absoluta argentina en noviembre pasado, disparó desde el vértice del área al palo contrario de Courtois, que salvó milagrosamente tras tocar con los dedos el esférico, que se estrelló en el larguero. El Madrid no era capaz de parar al Benfica, que apretaba por la banda de Carreras, donde hacían mucho daño jugadores como Prestianni, Sudakov o Pavlidis.En la primera posesión larga del Madrid, gol de <b>Kylian Mbappé </b>en el minuto 29 tras un centro cruzado de Asencio que el delantero francés remató de cabeza a placer. Su gol número 12 en esta Liga de Campeones, por lo que destrona a Cristiano Ronaldo, que con 11 dianas en la temporada 2015-2016, era el máximo anotador en una fase de grupos del máximo torneo continental.