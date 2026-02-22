Mundial 2026: la decisión que tomaría la FIFA con la sede de Guadalajara tras la ola de violencia por la muerte de "El Mencho"

En su análisis, el experto sostiene que la FIFA podría exigir un reforzamiento sustancial en materia de inteligencia, coordinación interinstitucional y prevención.“Yo no creo que haya un tema de ese tipo, más bien es un tema donde la FIFA le pedirá México reforzar las acciones de seguridad, aquí sí veremos, desde una perspectiva, quizás más de colaboración con las fuerzas estadounidenses, sin mencionarlo claramente, porque no es la retórica del gobierno de México el tema de la de la entrada de fuerzas estadounidenses al país, que sin duda lo hemos visto que históricamente se ha desarrollado. Veremos ese reforzamiento en materia de inteligencia”, dijo en entrevista con diario <b>ESTO</b>.Esto incluiría, eventualmente, esquemas de colaboración más estrechos con agencias estadounidenses, aunque sin hacerlo explícito debido a la sensibilidad política que implica la presencia de fuerzas extranjeras en México.