Javier Aguirre confirma si viajará Cristiano Ronaldo a México y opina sobre la violencia del país: "Enfocados en lo deportivo"

El entrenador de la selección mexicana atendió a la prensa previo al duelo amistoso ante Islandia que se celebrará en México.

2026-02-24

Javier Aguirre, entrenador de la selección de México, ha dado una conferencia de prensa previo al juego amistoso ante Islandai que se jugará el miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora

El 'Vasco' asegura que “estamos sensibles al momento que se vive” en México, pero se enfoca en lo deportivo. Asimismo, confirmó que le "garantiza la gente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que hay seguridad para todos”, horas antes de disputar un partido amistoso con la Selección Mexicana.

Por otro lado, tocó los temas de Cristiano Ronaldo con Portugal, la ausencia de Julián Quiñones y si ya tiene lista la convocatoria de México para el Mundial 2026.

PALABRAS DE JAVIER AGUIRRE

COMUNICADO DE PORTUGAL TRAS LA VIOLENCIA DEL PAÍS

“Es normal el hecho de ir evaluando circunstancias, pero yo contemplo perfectamente este partido para el mes que viene con la participación de los europeos, ya que es fecha FIFA. Todo está conforme a lo planeado, estoy tranquilo y pienso que el partido se efectuará sin ningún contratiempo”.

SALUD DE GILBERTO MORA

“Estuve con él en Tijuana hace no mucho. Es una lesión bastante compleja, se está buscando una segunda o tercera opinión médica, y estamos en constante comunicación con sus médicos. Estamos en constante comunicación con sus médicos y los nuestros, pero en este punto no está disponible ni para Tijuana ni para nosotros”.

LA AUSENCIA DE JULIÁN QUIÑONES

“Quiñones fue campeón con nosotros en la Copa de Oro y la Nations League; siempre ha sido requerido cuando ha estado apto y es Fecha FIFA. Si no vino ahora es porque no es fecha FIFA y, además, está lesionado".

PREOCUPADO POR LA VIOLENCIA DEL PAÍS

"Como ciudadanos mexicanos, estamos sensibles al momento que se vive. Sin embargo, a nosotros nos compete el plano deportivo; mi labor es preparar al equipo para los partidos de marzo. La Federación me garantiza que hay seguridad para todos nosotros, el grupo está tranquilo y estamos trabajando en el día a día”.

DILEMA EN LA PORTERÍA

"Guillermo Ochoa es mexicano, está jugando y es elegible, al igual que Acevedo, Sánchez, Tapia, Padilla, Malagón, Tala o Rangel. Estoy muy tranquilo en la portería porque tengo una baraja bastante amplia”.

MOTIVACIÓN DE LOS JUGADORES PARA EL MUNDIAL 2026

“El que no esté motivado por el simple hecho de estar en la selección nacional, no sirve. No necesito motivar a nadie; somos mexicanos y es una oportunidad histórica en su carrera deportiva. Veo en los entrenamientos a quién le interesa y a quién no, y puedo decir con orgullo que a todos les interesa”

¿LISTA DEFINITIVA?

“Mi labor es buscar a los mejores 26 jugadores según mi criterio y el de mi cuerpo técnico. Siempre van a sobrar y a faltar jugadores en la lista final; eso ha pasado desde el Mundial de 1970 y esta vez no será la excepción”.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
