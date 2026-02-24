Javier Aguirre confirma si viajará Cristiano Ronaldo a México y opina sobre la violencia del país: "Enfocados en lo deportivo"

El 'Vasco' asegura que “estamos sensibles al momento que se vive” en México, pero se enfoca en lo deportivo. Asimismo, confirmó que le "garantiza la gente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que hay seguridad para todos”, horas antes de disputar un partido amistoso con la Selección Mexicana.

Javier Aguirre, entrenador de la selección de México , ha dado una conferencia de prensa previo al juego amistoso ante Islandai que se jugará el miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora

Por otro lado, tocó los temas de Cristiano Ronaldo con Portugal, la ausencia de Julián Quiñones y si ya tiene lista la convocatoria de México para el Mundial 2026.

COMUNICADO DE PORTUGAL TRAS LA VIOLENCIA DEL PAÍS

“Es normal el hecho de ir evaluando circunstancias, pero yo contemplo perfectamente este partido para el mes que viene con la participación de los europeos, ya que es fecha FIFA. Todo está conforme a lo planeado, estoy tranquilo y pienso que el partido se efectuará sin ningún contratiempo”.

SALUD DE GILBERTO MORA

“Estuve con él en Tijuana hace no mucho. Es una lesión bastante compleja, se está buscando una segunda o tercera opinión médica, y estamos en constante comunicación con sus médicos. Estamos en constante comunicación con sus médicos y los nuestros, pero en este punto no está disponible ni para Tijuana ni para nosotros”.

LA AUSENCIA DE JULIÁN QUIÑONES

“Quiñones fue campeón con nosotros en la Copa de Oro y la Nations League; siempre ha sido requerido cuando ha estado apto y es Fecha FIFA. Si no vino ahora es porque no es fecha FIFA y, además, está lesionado".

PREOCUPADO POR LA VIOLENCIA DEL PAÍS

"Como ciudadanos mexicanos, estamos sensibles al momento que se vive. Sin embargo, a nosotros nos compete el plano deportivo; mi labor es preparar al equipo para los partidos de marzo. La Federación me garantiza que hay seguridad para todos nosotros, el grupo está tranquilo y estamos trabajando en el día a día”.