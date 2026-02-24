Javier Aguirre confirma si viajará Cristiano Ronaldo a México y opina sobre la violencia del país: "Enfocados en lo deportivo"

<b>Javier Aguirre, entrenador de la selección de México</b>, ha dado una conferencia de prensa previo al juego amistoso ante Islandai que se jugará el miércoles 25 de febrero en el Estadio La CorregidoraEl 'Vasco' asegura que “estamos sensibles al momento que se vive” en México, pero se enfoca en lo deportivo. Asimismo, confirmó que le "garantiza la gente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que hay seguridad para todos”, horas antes de disputar un partido amistoso con la Selección Mexicana.