Costa Rica furiosa: "Piojo" Herrera sí estará en el Mundial 2026 tras fracaso con los ticos

El veterano entrenador mexicano, quien asumió el cargo con la ilusión de llevar a la Tricolor a su quinta Copa del Mundo, vio frustrados esos planes cuando Costa Rica quedó eliminada de la clasificación, un resultado que culminó con su salida al frente del equipo nacional.

Después de una etapa turbulenta al mando de la selección de Costa Rica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la FIFA, Miguel “Piojo” Herrera vivió un giro inesperado en su carrera profesional.

Durante su gestión al mando del equipo tico, Piojo Herrera disputó 15 encuentros con un balance positivo en victorias, pero no logró asegurar suficientes puntos para el objetivo principal: la clasificación al Mundial 2026.

La derrota ante rivales directos y la incapacidad para superar a selecciones claves en la fase final de las eliminatorias sellaron un desenlace amargo, que fue calificado por la prensa especializada como uno de los fracasos más sonados del proceso eliminatorio.

Sin embargo, la historia no terminó del todo para Herrera. A pesar de no estar en el próximo Mundial como entrenador, el estratega encontró un lugar en el corazón del evento más importante del fútbol: los micrófonos.

La cadena deportiva TUDN, perteneciente a TelevisaUnivision, confirmó la incorporación del Piojo al equipo de analistas para la cobertura de la Copa del Mundo y otras transmisiones de alto perfil.

Según el anuncio oficial del canal, el “Piojo” debutará como comentarista en el partido amistoso entre México e Islandia, y también participará en programas especiales de análisis, como Línea de 4, Fútbol Central y Los Maestros durante la fase final del Mundial. Además, su labor incluirá comentar partidos de la Liga MX dentro de la temporada del Clausura 2026.

Para Herrera, este nuevo rol representa una oportunidad para mantenerse en el foco del fútbol internacional y compartir su amplia experiencia táctica y vivencias desde el banquillo con la audiencia, aunque ahora desde un estudio de televisión.

Aunque el sabor de no ir al Mundial como entrenador pesa, su presencia en la cobertura mediática le permitirá estar, de alguna forma, en la fiesta del fútbol que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.