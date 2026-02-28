Internacionales

Xavi Hernández firma la traición y da un duro golpe al Barcelona con la noticia que nadie se imaginó ver

Xavi Hernández da su firma a 'Nosaltres', la candidatura de Víctor Font y dando un duro golpe a Laporta.

    Xavi Hernández ha tomado su decisión y fue captado por todo Barcelona.

     Kevyn Oseguera
2026-02-28

El exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha visitado este sábado la sede de 'Nosaltres' para dar su firma a la precandidatura a las elecciones del club azulgrana que lidera el empresario Víctor Font.

La leyenda azulgrana ha acudido al cuartel general de 'Nosaltres' acompañado de su mujer, Núria Cunillera, y de sus padres, Joaquim y María Mercè, que también han respaldado el proyecto de Font.

El pasado mes de noviembre, el exjugador del Barcelona ya dio su apoyo implícito a dicha precandidatura cuando acudió a la presentación del movimiento transversal con el que el empresario de Granollers (Barcelona) pretende presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo.

Xavi no ha sido la única personalidad que en los últimos días ha dado su firma a alguno de los precandidatos. Esta misma semana, el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco', y su adjunto en la secretaría técnica, Bojan Krikic, se acercaron a la sede de 'Defensem el Barça', para firmar por la candidatura de Joan Laporta.

El presidente saliente también recibió el aval del entrenador del primer equipo, Hansi Flick, aunque lo hizo de una forma más discreta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Xavi no salió bien con Barcelona y muchos consideran que su decisión va por es camino. Laporta tiene todo para ganar.

Font, Laporta, el exdirectivo Xavier Vilajoana y el financiero Marc Ciria -los cuatro aspirantes a la presidencia- tienen de plazo hasta el próximo lunes para entregar las 2.337 firmas de socios barcelonistas que necesitan para convertirse en candidatos.

EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Elecciones
|
Presidente
|
Xavi Hernández
|
Joan Laporta
|
Barcelona
|