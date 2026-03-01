La sentencia de Mourinho si Prestianni es culpable y revela por qué no vuelve al Madrid: "¿Creen que soy estúpido?"

Al igual que el Real Madrid en LaLiga, el Benfica de Mourinho también juega este lunes en campo de Gil Vicente por el campeonato portugués. El técnico de 63 años atendió la rueda de prensa, donde se refirió nuevamente sobre la polémica de Gianluca Prestianni con Vinicius. 'Mou' se colocó en el centro del debate tras todo el escándalo que generó un presunto acto racista y defendió el equilibrio: "No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica".

Por otro lado, fue consultado sobre su futuro y el tono cambió. Le molestaron las especulaciones de un posible regreso al club blanco y explica por qué no volvería. Prestinni y Vinicius "Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó". Situación de Prestianni "No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?". Sidny cambió su camiseta con Vinicius en el último partido "No es criticable. Es normal en partidos grandes y con jugadores de nivel estratosférico. Aunque era evitable, en función de lo que pasó durante la semana". ¿Por qué siguió el partido desde el autobús? "El hecho de no hablar en rueda de prensa es algo que hago siempre. Si fuera la primera vez... pero quedarme en el autobús es una cosa normal porque tenía cuatro pantallas y vi el partido de forma distinta. Además, quién sabe si en un futuro no puede ser como en otras modalidades donde el entrenador está en una posición distinta".

Su futuro "Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que diría eso si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido?". ¿Volvería al Madrid? "Fui muy objetivo. Dije que no quería ir al Real Madrid y que quería quedarme. Tengo muchos defectos, pero no soy estúpido. Quiero quedarme para jugar un campeonato, no dos. Ahora estamos jugando el real y el virtual, y yo solo quiero jugar uno". Contrato vigente "Quiero respetar mi contrato con el Benfica. Y si el club quiere renovarlo por más años, firmo sin discutir una sola coma. Pero solo quiero jugar un campeonato, no dos".