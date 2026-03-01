La sentencia de Mourinho si Prestianni es culpable y revela por qué no vuelve al Madrid: "¿Creen que soy estúpido?"

<b>Su futuro</b>"Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que diría eso si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido?".<b>¿Volvería al Madrid?</b>"Fui muy objetivo. Dije que no quería ir al Real Madrid y que quería quedarme. Tengo muchos defectos, pero no soy estúpido. Quiero quedarme para jugar un campeonato, no dos. Ahora estamos jugando el real y el virtual, y yo solo quiero jugar uno".<b>Contrato vigente </b>"Quiero respetar mi contrato con el Benfica. Y si el club quiere renovarlo por más años, firmo sin discutir una sola coma. Pero solo quiero jugar un campeonato, no dos".