Hansi Flick afronta una situación inédita ante el Atlético en Copa del Rey: "No me da miedo"

<b>Eliminatoria contra el Atlético</b>"Creo que todo el mundo sabe que vamos cuatro goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. No vamos a rendirnos. Es un partido importante. Hay que creer". <b>Gesta</b>"Creo que siempre hay que creer. Todos los aficionados nos apoyarán. Tenemos el ejemplo del Dortmund, ganamos 4-0. Será difícil, el rival es fantástico, pero podemos hacerlo". <b>Afición </b>"Para mí es importante que quien nos quiera apoyar, pueda. La conexión con la afición es importante. Tiene que funcionar". <b>Sensaciones </b>"Nunca me he encontrado antes con la necesidad de hacer una remontada así, pero no me da miedo".