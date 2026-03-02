Internacionales

Hansi Flick afronta una situación inédita ante el Atlético en Copa del Rey: "No me da miedo"

El entrenador azulgrana dio su punto de vista sobre la semifinal de vuelta frente a los rojiblancos en el Camp Nou.

2026-03-02

Hansi Flick reconoció este lunes en la rueda de prensa que nunca ha tenido que afrontar una remontada como la que necesita mañana el Barcelona para eliminar al Atlético de Madrid de la Copa del Rey.

El conjunto azulgrana deberá realizar el mejor partido de la temporada si desea volver a la final y defender la corona, algo que ya protagonizó en el pasado contra el PSG en la Champions League, aunque el técnico alemán prefiere no recordar el pasado.

Eliminatoria contra el Atlético

"Creo que todo el mundo sabe que vamos cuatro goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. No vamos a rendirnos. Es un partido importante. Hay que creer".

Gesta

"Creo que siempre hay que creer. Todos los aficionados nos apoyarán. Tenemos el ejemplo del Dortmund, ganamos 4-0. Será difícil, el rival es fantástico, pero podemos hacerlo".

Afición

"Para mí es importante que quien nos quiera apoyar, pueda. La conexión con la afición es importante. Tiene que funcionar".

Sensaciones

"Nunca me he encontrado antes con la necesidad de hacer una remontada así, pero no me da miedo".

Partido perfecto

"Es mejor marcar primero. Hay que ser inteligentes y tener hambre. Lo vimos contra el Villarreal, tuvimos dinámica, intensidad... hay que jugar como un equipo y como una unidad".

Remontada del PSG

"No pienso en el pasado, me centro en el presente. Conocemos la historia, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que jugar al máximo nivel".

Opciones de ganar

"No sé cuántas opciones hay. De ganar, sí, jugamos en casa. Pero para llegar a la final no nos basta con ganar. Aunque no nos rendimos. Todo es posible".

Estilo

"Siempre queremos jugar con el estilo del Barça. En lo dos últimos partidos, jugamos bien. El Atlético juega de forma distinta, pero hay que jugar como una unidad con el balón y presionar cuando no lo tengamos. Y ganar los unos contra uno. Ellos tienen buenas transiciones y hay que tener el balón".

Pedri

"Tenemos que gestionar bien los minutos. Hay muchos partidos después. Es bueno tener a Pedri. Veremos cuánto juega".

Lewandowski

"Hay que gestionar su baja. Fue una situación desafortunada, chocó contra el hombro de un rival en el partido ante el Villarreal. Las bajas que tenemos son importantes, Gavi, Christensen, De Jong... pero el equipo las gestiona bien. Son oportunidades para que otros puedan demostrar su calidad".

Araujo

"Sí, puede ser titular. Tenemos un equipo bueno, que hace las cosas bien. Es joven. Todos hacen un buen trabajo. No tengo listo el once. Sé los puntos fuertes y positivos".

