Jeaustin Campos sobre el favoritismo en la triangular, el sustituto de Benavídez y la salida de jugadores

Fiesta del campeonato se activa con el clásico Real España y Olimpia, donde el técnico Jeaustin Campos se encargó de analizar la previa y lo que representa enfrentar a los equipos capitalinos.

La Liga Nacional inicia su etapa final con un nuevo formato, pero con el sueño de seis equipos por alcanzar la corona del torneo Apertura, mismo que se pone en marcha con su triangular.

El timonel de la Máquina sabe que llega con la presión de poder conquistar el anhelado título en la Liga de Honduras, pero deja claro que en la serie no hay favoritos, tocó el tema de la baja de Benavídez y la salida de jugadores del club catedrático.

¿SE MIRA EN LA FINAL?

Desde que hemos llegado el equipo ha tenido los resultados, obviamente todos estamos felices y con ganas. Hay procesos que no hemos avanzado como quisiéramos, el primer torneo en la semifinales, luego la final, el tercer torneo otra semifinal que se nos fue por poco. Hemos construido una planilla muy respetable y los refuerzos han venido a sumar a pesar de los obstáculos en que han habido en el camino, pero lo que queremos es el campeonato.

LA SERIE EN LA TRIANGULAR

"Nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar en ese grupo, ya la tenía más o menos pensada. Será difícil, tanto Motagua y Olimpia son de mucha jerarquía y para ser campeón hay que ganarle a los mejores y esperar al mejor del otro grupo. Tenemos la confianza en el trabajo, la fe que todos nos saldrá bien.

BAJA DE BENAVÍDEZ

"Todos somos importantes, pero nadie es irremplazable, hemos jugado partidos sin él, lo hemos hecho bien. Ya tenemos la alternativa, la vamos a trabajar hoy. Me parece que el equipo ha hecho un trabajo ofensivo y defensivo que no tenga dependencia de nadie. Me parece que entre más jugadores disponibles tengamos, mucho mejor y hay que buscar la alternativa".



GRUPO DE LA MUERTE

"En las finales siempre iba a estar Olimpia o Motagua. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a uno de ellos, estamos en el grupo; ya hemos competido bastante bien contra ellos y esto es una motivación para nosotros".

FAVORITISMO EN LA TRIANGULAR

"Si la pregunta se las hicieron a los demás colegas, es el grupo de la muerte y es difícil sacar un favorito; aunque sean partidos de ida y vuelta, son cuatro finales que vamos a jugar cada uno en muy poco tiempo. Yo siento que en este momento está muy parejo, los tres equipos hemos estado peleando finales y semifinales. No le veo mucha diferencia de uno y otro, pero en el campo los detalles harán la diferencia"

FALTA DE GOL EN EL EQUIPO

"Es algo con lo que hemos tenido que lidiar en las últimas jornadas y hemos sacado importantes resultados. Los delanteros por ahí tienen un impaz goleador, pero por ahí Moura ya goleó en los últimos partidos, salvo el último que no tuvo participación. Le dije al grupo que necesitamos tener la mejor versión de cada uno".

SALIDA DE LOS JUGADORES (MOYA Y EVER)

"Me gustaría salir más de la gente que tenemos y desafortunadamente de la que no está. Siempre he sido claro que el camerino es como una familia; si vos me contás los problemas que hay y yo los digo aquí en el aire, no es correcto. Hay situaciones que el club está por encima de nosotros".

OPORTUNIDAD PARA MIKE ARANA

"Lo de Mike ha sido impresionante, desde el principio empezamos a trabajar con él. Se nos desapareció por el Mundial Sub-17, pero ahora lo hemos trabajado físicamente y ha ganado masa muscular. Es sorprende el nivel de madurez que ha tenido, no le pesa y yo no veo fecha de nacimiento. Si lo tengo que utilizar mañana lo hará bastante bien. Es una de la hermosas noticias que uno puede tener en las reservas"

