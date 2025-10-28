OFICIAL: el cambio de dirección de Celtic que puede agitar el futuro de Luis Palma en el fútbol de Europa

El Celtic también informó de que el proceso para contratar a un nuevo entrenador permanente está en curso y que, de momento, asumirá las funciones de interino <b>Martin O'Neill,</b> que ya dirigió a los católicos hace veinte años.O'Neill estuvo con los 'Hoops' desde el 2000 hasta el 2005 y ganó tres ligas escocesas, tres copas escocesas y una Copa de la Liga, además de dirigir al Celtic hasta la final de la UEFA que perdieron en 2003 contra el Oporto de José Mourinho. Su último trabajo como entrenador fue en el Nottingham Forest en 2019.