Arriaga la sigue rompiendo en España: la noticia de Levante que alegra a Honduras a 15 días de la Eliminatoria Mundialista

<b>Arriaga </b>arrasó en las votaciones con un 64.2% de preferencia por parte de los aficionados azulgranas, superando con claridad al goleador <b>Etta Eyong</b>, quien obtuvo un 21.9%. Más atrás quedaron <b>Mathew Ryan </b>con un 8.4% y <b>Matías Moreno </b>con un 5.5%.El desempeño del catracho ha sido clave en el esquema táctico de <b>Julián Calero</b>, DT del<b>Levante</b>, y su rendimiento genera optimismo para la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/estado-salud-julian-martinez-edwin-rodriguez-estaran-fecha-fifa-noviembre-LO27830902" target="_blank">Selección de Honduras</a></b>, que se prepara para afrontar las últimas dos jornadas de la Eliminatoria Mundialista rumbo a la <b>Copa del Mundo 2026</b>, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.