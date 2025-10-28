Arriaga la sigue rompiendo en España: la noticia de Levante que alegra a Honduras a 15 días de la Eliminatoria Mundialista

Kervin Arriaga la sigue rompiendo en el Viejo Continente con la camiseta del Levante UD y llegan buenas noticias a Honduras luego de que el catracho disputara los 90 minutos en el último partido de su club. En una reciente encuesta publicada por el club en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mediocampista hondureño fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del duelo ante el Mallorca correspondiente a la jornada 10 de la Liga Española.

Arriaga arrasó en las votaciones con un 64.2% de preferencia por parte de los aficionados azulgranas, superando con claridad al goleador Etta Eyong, quien obtuvo un 21.9%. Más atrás quedaron Mathew Ryan con un 8.4% y Matías Moreno con un 5.5%. El desempeño del catracho ha sido clave en el esquema táctico de Julián Calero, DT delLevante, y su rendimiento genera optimismo para la Selección de Honduras, que se prepara para afrontar las últimas dos jornadas de la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A solo 15 días de esos compromisos, la noticia llega como un impulso anímico para la Bicolor, dirigida por Reinaldo Rueda. La escuadra catracha visitará a Nicaragua el próximo 13 de noviembre, en un duelo donde se podría sellar el pase al Mundial 2026.