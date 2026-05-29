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Dron sorprende: Hondupino pule su estadio previo a la finalísima ante Estrella Roja

Hondupino será el equipo local en la finalísima de ida por el ascenso a la Liga Nacional de Honduras.

29 de mayo de 2026 a las 12:01
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¡Todo listo para la finalísima! El dron que sorprendió previo a la finalísima de ida por el boleto a la Liga Nacional de Honduras.
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Todo está listo para que el Estadio Raúl Moncada albergue la finalísima de ida entre Hondupino vs Estrella Roja.
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Hondupino y Estrella Roja se miden este domingo 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Raúl Moncada.
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Y previo al compromiso de la finalísima de ida, Hondupino utilizó un dron de primer nivel para rociar fertilizante en el engramillado de su estadio.
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"Cuidando nuestra cancha con lo mejor ultimando detalles para la Finalísima", publicó Hondupino a través de sus redes sociales.
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El dron "blanquiverde" trabajó a tope este jueves de cara a la finalísima de ida en el Estadio Raúl Moncada.

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Hondupino es la gran revelación de la Liga de Ascenso. Los blanquiverdes se coronaron campeones del torneo Clausura en la Liga de Ascenso.
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Estrella Roja es el rival en la finalísima, pero solo podrá alcanzar el ascenso a primera división de Honduras.
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El dron voló el cielo del Estadio Raúl Moncada de Trojes, El Paraíso.

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Autoridades del recinto revisaron detalles mínimos del recinto que seguramente tendrá llenazo este domingo.
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Hondupino venció al Brasilia en la final del Clausura, y eso le dio el boleto a la finalísima del Clausura.
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La enorme manta del Hondupino estará presente en el Estadio Raúl Moncada de Trojes, El Paraíso.
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