Dron sorprende: Hondupino pule su estadio previo a la finalísima ante Estrella Roja

¡Todo listo para la finalísima! El dron que sorprendió previo a la finalísima de ida por el boleto a la Liga Nacional de Honduras.
Todo está listo para que el Estadio Raúl Moncada albergue la finalísima de ida entre Hondupino vs Estrella Roja.
Hondupino y Estrella Roja se miden este domingo 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Raúl Moncada.
Y previo al compromiso de la finalísima de ida, Hondupino utilizó un dron de primer nivel para rociar fertilizante en el engramillado de su estadio.
"Cuidando nuestra cancha con lo mejor ultimando detalles para la Finalísima", publicó Hondupino a través de sus redes sociales.
El dron "blanquiverde" trabajó a tope este jueves de cara a la finalísima de ida en el Estadio Raúl Moncada.
Hondupino es la gran revelación de la Liga de Ascenso. Los blanquiverdes se coronaron campeones del torneo Clausura en la Liga de Ascenso.
Estrella Roja es el rival en la finalísima, pero solo podrá alcanzar el ascenso a primera división de Honduras.
El dron voló el cielo del Estadio Raúl Moncada de Trojes, El Paraíso.
Autoridades del recinto revisaron detalles mínimos del recinto que seguramente tendrá llenazo este domingo.
Hondupino venció al Brasilia en la final del Clausura, y eso le dio el boleto a la finalísima del Clausura.
La enorme manta del Hondupino estará presente en el Estadio Raúl Moncada de Trojes, El Paraíso.