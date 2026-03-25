Así se vivió el lanzamiento oficial de la 50 Maratón LAPRENSA-Gatorade: qué precio tiene y cuándo es

En el ambiente se respiraban aires de emoción y las sonrisas eran la mejor carta de presentación para plasmar la satisfacción de abrir oficialmente el telón de la competencia de atletismo más importante del país. ¡El inmenso motivo demandaba una noche de gala y, por supuesto, el evento estuvo a la altura de las circunstancias! Cómo no, si se trataba nada más y nada menos que del lanzamiento de la edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade. Sí, en este 2026 se celebra medio de siglo de invadir de adrenalina a la Gran Ciudad.

El hotel Copant de San Pedro Sula se convirtió este miércoles en el epicentro del delirio con un evento muy especial en el que concurrieron muchas personalidades. Ahí estuvieron los representantes de patrocinadores, ejecutivos de LA PRENSA, invitados especiales y grupos de corredores que ya palpitan un reto histórico. Sin duda que fue una noche inolvidable. Degustaciones de patrocinadores, cocteles, sorteos y regalías de los auspiciadores tan solo fueron algunas de las novedades que marcaron un acto espectacular. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los anunciantes, pilares fundamentales del evento, expusieron sus marcas ante una comunidad que cada año rompe récords. Las palabras de bienvenida apenas fue el preludio de una cita llena de alegría, aplausos, abrazos y muchas muestras de emoción propias de una gran ceremonia. Allí se conocieron todos los detalles de la carrera que se llevará a cabo este 14 de junio en un circuito que se ha transformado en una marca registrada a lo largo de los años.

Serán 5, 10 y 21 kilómetros los desafíos que probarán las piernas de alrededor de 15 mil competidores, que se esperan para ser protagonistas de la "edición de oro" de la Maratón más referente de Honduras. Frente a Comisariato Los Andes será el punto de salida y también la meta en donde se coronará un domingo para la historia. Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio https://www.maratonlaprensa.hn y el costo será de 450 lempiras durante el presente mes. Este mismo valor pagarán los suscriptores de Diario LA PRENSA hasta el cierre de las inscripciones. Los que se inscribieron el sábado y el domingo por medio del canal de WhatsApp de La Maratón obtuvieron el beneficio de la personalización de la camiseta y del dorsal. Señores y señoras, la 50 Maratón La Prensa-Gatorade ha entrado en marcha. La cuenta regresiva es una realidad...

PATROCINADORES

PATROCINADORES 1. Gatorade

2. ⁠ Aguazul

3. ⁠Banpaís

4. ⁠La Mundial

5. ⁠ Total

6. ProgCarne

7. ⁠ Diveco

8. ⁠Supermercados Colonial

9. ⁠ Welchez

10. ⁠Prohfoam

11. ⁠ Gold Star

12. ⁠Nescafé

13. ⁠ Fruvetsa ALIADOS

14. ⁠ Copantl

15. ⁠ Power

16. ⁠ Exa

17. ⁠ Wow Media

18. ⁠ Comisariato Los Andes

19. ⁠ GES

20. ⁠Monsol

21. ⁠ Metrocinemas

DATOS DEL LANZAMIENTO