Así se vivió el lanzamiento oficial de la 50 Maratón LAPRENSA-Gatorade: qué precio tiene y cuándo es

Serán 5, 10 y 21 kilómetros los desafíos que probarán las piernas de alrededor de 15 mil competidores, que se esperan para ser protagonistas de la "edición de oro" de la Maratón más referente de Honduras.Frente a Comisariato Los Andes será el punto de salida y también la meta en donde se coronará un domingo para la historia. Las inscripciones ya están abiertas a través del sitio https://www.maratonlaprensa.hn y el costo será de 450 lempiras durante el presente mes.Este mismo valor pagarán los suscriptores de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/deportes/lanzamiento-oficial-maraton-laprensa-gatorade-competencia-de-oro-atletismo-honduras-GK29891610" target="_blank">Diario LA PRENSA</a></b> hasta el cierre de las inscripciones. Los que se inscribieron el sábado y el domingo por medio del canal de WhatsApp de La Maratón obtuvieron el beneficio de la personalización de la camiseta y del dorsal.Señores y señoras, la 50 Maratón La Prensa-Gatorade ha entrado en marcha. La cuenta regresiva es una realidad...