Gilberto Mora dinamita el Mundial: la reacción de Henry e Ibrahimovic

La selección mexicana sigue con paso perfecto en el Mundial 2026 y anoche selló la clasificación a octavos de final tras despachar a Ecuador con un contundente 2-0 en el Estadio Azteca.

Entre las figuras del 'Tri' destaca el jovencito Gilberto Mora, mediocampista del Tijuana, que volvió a lucirse sobre el terreno de juego y levantó suspiros entre grandes leyendas como Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic.

Durante su participación como analistas en Fox Sports, ambos exfutbolistas no escatimaron elogios hacia el volante de 17 años, que disputó 58 minutos contra Ecuador y dejó una gran imgen.

"Lo de Mora también fue muy destacado. No nos olvidemos del pequeño niño jugando en el mediocampo, por momentos controlando el juego, entendiendo que a veces se necesitaba pausa y no siempre ir a la contra", explicó Henry

El francés continuó enfatizando la inteligencia táctica de 'Morita', señalando cómo el adolescente supo manejar los tiempos del partido de manera excepcional para su corta edad.

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Por su parte, Ibrahimovic fue aún más enfático al elegir el partido de Mora como uno de sus momentos favoritos de toda la jornada mundialista.

"¿Mi momento favorito del día? El abrazo entre Mbappé y Deschamps. Fue un gran momento. Pero voy a ir por otro momento: el partido de Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México", señaló.

El sueco, conocido por su exigencia, no dudó en calificar la actuación de Mora como algo "escandaloso" y digno de reconocimiento global, demostrando que la grandeza en el fútbol reconoce de inmediato al talento puro.

Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha consolidado como el mayor prospecto del fútbol mexicano en la actualidad. Su irrupción en el Mundial 2026 no solo ha roto récords de precocidad, sino que ha generado expectativas enormes sobre su futuro inmediato, atrayendo la atención de grandes clubes europeos.