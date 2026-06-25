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Edificios caídos y gente en la calle: así es la destrucción luego del terremoto en Venezuela

Los terremotos que sacudieron Venezuela han dejado más de 160 muertos y la destrucción es desoladora en la nación. Algunas ciudades claman por ayuda para recoger escombros y buscar desaparecidos

25 de junio de 2026 a las 10:29
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Edificios en ruinas y mucha gente pidiendo ayuda en las calles de Venezuela después de los terremotos que sacudieron el país y la cifra de muertos ya sobrepasa las 700 personas.
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Residentes caminan entre los escombros de una de las viviendas dañadas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

 Ronald Pena R. / EFE
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Edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

Ronald Pena R. / EFE
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Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

Ronald Pena R. / EFE
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Vista de varios edificios dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

Ronald Pena R. / EFE
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Residentes observan varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Vista de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Equipos de rescate trasladan a un persona herida en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejadoal menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos.

 Rayner Peña R / EFE
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Un residente entre los escombros de un edificio derrumbado a consecuencia de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

Ronald Pena R. / EFE
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Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Así quedaron las viviendas en la comuidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela).

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Residentes entre los escombros de un edificio en ruinas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

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Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

 Ronald Pena R. / EFE
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