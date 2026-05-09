Jorge Pacheco deja la presidencia del Choloma tras salvarlo: "No me siento en paz"

"Han surgido situaciones y le pido a la gente del Choloma que seamos más prudentes. No vine aquí a ganar enemigos, no vine a pelear con nadie, simplemente vine con una idea, a la directiva se la presenté cuando me reuní con ellos, era de qué sacáramos al Choloma adelante y hacerlo el equipo grande que merece ser", comenzó diciendo.Luego argumentó: "Me hicieron un llamado para intentar salvar la categoría, acudí al llamado inmediatamente, no lo dudé ni por un segundo, cumplí la misión y salvamos al Choloma", agregó.