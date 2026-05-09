Jorge Pacheco deja la presidencia del Choloma tras salvarlo: "No me siento en paz"

La decisión que tomó el presidente del CD Choloma, Jorge Pachecho, tras salvar la categoría que ha dejado en shock a la ciudad de las maquilas ya que le trajo estabilidad al equipo en la última etapa clave para seguir siendo de primera. En una conferencia de prensa, el dirigente explicó las razones que lo llevaron a tomar la determinación de hacerse a un lado del cuadro cholomeño que se salvó en la última fecha del Clausura, enviando al histórico Victoria a la segunda división.

"Han surgido situaciones y le pido a la gente del Choloma que seamos más prudentes. No vine aquí a ganar enemigos, no vine a pelear con nadie, simplemente vine con una idea, a la directiva se la presenté cuando me reuní con ellos, era de qué sacáramos al Choloma adelante y hacerlo el equipo grande que merece ser", comenzó diciendo. Luego argumentó: "Me hicieron un llamado para intentar salvar la categoría, acudí al llamado inmediatamente, no lo dudé ni por un segundo, cumplí la misión y salvamos al Choloma", agregó.