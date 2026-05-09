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Jorge Pacheco deja la presidencia del Choloma tras salvarlo: "No me siento en paz"

En una contundente conferencia de prensa, el directivo argumentó que no hubo apoyo de sus compañeros que se molestaron porque tenía mucha visibilidad en medios

  • Jorge Pacheco deja la presidencia del Choloma tras salvarlo: No me siento en paz

    Jorge Pacheco logró junto a sus allegados, salvar la categoría del CD Choloma que tiene que volver a elegir nuevo presidente para la próxima temporada. Foto Moisés Valenzuela
2026-05-09

La decisión que tomó el presidente del CD Choloma, Jorge Pachecho, tras salvar la categoría que ha dejado en shock a la ciudad de las maquilas ya que le trajo estabilidad al equipo en la última etapa clave para seguir siendo de primera.

En una conferencia de prensa, el dirigente explicó las razones que lo llevaron a tomar la determinación de hacerse a un lado del cuadro cholomeño que se salvó en la última fecha del Clausura, enviando al histórico Victoria a la segunda división.

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"Han surgido situaciones y le pido a la gente del Choloma que seamos más prudentes. No vine aquí a ganar enemigos, no vine a pelear con nadie, simplemente vine con una idea, a la directiva se la presenté cuando me reuní con ellos, era de qué sacáramos al Choloma adelante y hacerlo el equipo grande que merece ser", comenzó diciendo.

Luego argumentó: "Me hicieron un llamado para intentar salvar la categoría, acudí al llamado inmediatamente, no lo dudé ni por un segundo, cumplí la misión y salvamos al Choloma", agregó.

Jorge Pacheco el día que salvó la categoría del CD Choloma junto al técnico, Roberto Carlos El Chato Padilla. Foto Moisés Valenzuela

Jorge Pacheco el día que salvó la categoría del CD Choloma junto al técnico, Roberto Carlos El Chato Padilla. Foto Moisés Valenzuela

El dirigente reveló detalles de su salida y agradeció a todos: "Quiero dejar algo bien claro: el Choloma se salva porque Dios así lo quiso, no por este hombre (se señala a sí mismo), es porque Dios obró en el Choloma; me usó como instrumento a mí, al Chato Padilla, a los jugadores y el CD Choloma...."

POLÉMICA POR SU EXPOSICIÓN EN MEDIOS

Pacheco siempre fue uno de los dirigentes que puso el pecho y dio la cara en los medios. El dirigente dijo que algunos de sus compañeros mal entendieron al verlo demasiado en las noticias del club.

"Quiero decirle a los directivos que se molestaron porque me dieron demasiada publicidad, yo no la busqué, simplemente vine a trabajar, a darle el plus que el equipo necesitaba. Hoy creo que mal entendieron esas cosas y pasó un tema fuerte con alguien por allí. Yo solamente le dije, no busqué".

Finalmente, sobre su marcha fue contundente: "Me retiro porque ya no me siento en paz, quiero tener tranquilidad y al día de hoy si tienen que rendir cuentas, no soy yo el que las tendrá que dar, el tiempo pone a cada quien en su lugar, yo simplemente me retiro con la tranquilidad de que di lo mejor por el Choloma y tengo sentimientos encontrados".

"Me enamoré de esta noble afición, los jugadores, dimos guerra, dimos batalla, una linda historia y para mi Choloma aquí voy a estar. Me voy porque tengo algunos proyectos en frente, Choloma hasta el final", cerró.

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