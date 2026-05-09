Tabla triangular: Potros deja a Motagua al borde del abismo; necesita un milagro

Motagua no la pasa bien, en su segundo partido de las triangulares mordió el polvo frente a Olancho FC que se recuperó tras ganar su primer partido y ahora tendrá una buena oportunidad para tomar el sartén por el mango.Y es que para Motagua, no queda más que ganar los próximos dos duelos que le quedan, el de la jornada 4 frente al Génesis en la capital y cerrando las vueltas frente a Potros en Olancho, una tarea complicada.Génesis FC es líder de la triangular B. Ahora tiene en sus manos la posibilidad ya que buscará sorprender de visitante a los azules el próximo martes para asegurar gran parte de la clasificación, pues para el ciclón solo el triunfo le sirve.