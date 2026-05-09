Tabla triangular: Potros deja a Motagua al borde del abismo; necesita un milagro

Motagua no la pasa bien, en su segundo partido de las triangulares mordió el polvo frente a Olancho FC que se recuperó tras ganar su primer partido y ahora tendrá una buena oportunidad para tomar el sartén por el mango.

Y es que para Motagua, no queda más que ganar los próximos dos duelos que le quedan, el de la jornada 4 frente al Génesis en la capital y cerrando las vueltas frente a Potros en Olancho, una tarea complicada.

Génesis FC es líder de la triangular B. Ahora tiene en sus manos la posibilidad ya que buscará sorprender de visitante a los azules el próximo martes para asegurar gran parte de la clasificación, pues para el ciclón solo el triunfo le sirve.