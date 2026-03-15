Decisión sorpresa: Olimpia cambia de sede para su siguiente juego del torneo Clausura

El vigente bicampeón del fútbol hondureño, Olimpia, volverá a salir de la capital para cumplir con uno de sus compromisos del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet. </a></b>El conjunto capitalino llegará a esta jornada 13 con la intención de seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y mantenerse entre los protagonistas del campeonato. Cada partido en la recta media del torneo comienza a tomar mayor relevancia, especialmente para los clubes que buscan asegurar su lugar en la liguilla.