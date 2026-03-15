Decisión sorpresa: Olimpia cambia de sede para su siguiente juego del torneo Clausura

El vigente bicampeón del fútbol hondureño, Olimpia, volverá a salir de la capital para cumplir con uno de sus compromisos del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El conjunto capitalino llegará a esta jornada 13 con la intención de seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y mantenerse entre los protagonistas del campeonato. Cada partido en la recta media del torneo comienza a tomar mayor relevancia, especialmente para los clubes que buscan asegurar su lugar en la liguilla.

Olimpia se trasladará hasta Comayagua para disputar la próxima fecha del campeonato de la Liga Hondubet, en un encuentro que promete una gran presencia de aficionados merengues en el centro del país. El compromiso se jugará el próximo miércoles 18 de marzo a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio Carlos Miranda, recinto que nuevamente abrirá sus puertas para recibir a uno de los clubes más populares del balompié hondureño. La visita del conjunto albo suele generar gran expectativa, por lo que se prevé una buena asistencia en las graderías. Para este compromiso ya se dieron a conocer los precios de las entradas. El sector de sol tendrá un valor de 100 lempiras, la localidad de sombra costará 200 lempiras y el acceso a silla tendrá un precio de 400 lempiras, opciones pensadas para que los aficionados puedan acompañar a su equipo en este importante duelo del certamen.