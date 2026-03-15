Liga Hondubet

Decisión sorpresa: Olimpia cambia de sede para su siguiente juego del torneo Clausura

El León confirmó la sede y los precios de la boletería de su siguiente compromiso de Liga Hondubet.

  • Decisión sorpresa: Olimpia cambia de sede para su siguiente juego del torneo Clausura

    El Olimpia tiene hoy su juego ante Génesis PN por la jornada 12 del torneo Clausura. En la próxima jornada no jugará en Tegucigalpa. Foto cortesía del Olimpia.
2026-03-15

El vigente bicampeón del fútbol hondureño, Olimpia, volverá a salir de la capital para cumplir con uno de sus compromisos del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

El conjunto capitalino llegará a esta jornada 13 con la intención de seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y mantenerse entre los protagonistas del campeonato. Cada partido en la recta media del torneo comienza a tomar mayor relevancia, especialmente para los clubes que buscan asegurar su lugar en la liguilla.

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Olimpia se trasladará hasta Comayagua para disputar la próxima fecha del campeonato de la Liga Hondubet, en un encuentro que promete una gran presencia de aficionados merengues en el centro del país.

El compromiso se jugará el próximo miércoles 18 de marzo a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio Carlos Miranda, recinto que nuevamente abrirá sus puertas para recibir a uno de los clubes más populares del balompié hondureño. La visita del conjunto albo suele generar gran expectativa, por lo que se prevé una buena asistencia en las graderías.

Para este compromiso ya se dieron a conocer los precios de las entradas. El sector de sol tendrá un valor de 100 lempiras, la localidad de sombra costará 200 lempiras y el acceso a silla tendrá un precio de 400 lempiras, opciones pensadas para que los aficionados puedan acompañar a su equipo en este importante duelo del certamen.

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La presencia de Olimpia en Comayagua suele movilizar a seguidores de diferentes zonas cercanas, por lo que el ambiente futbolero está garantizado en el estadio. La afición tendrá la oportunidad de ver de cerca a una de las plantillas más competitivas del fútbol hondureño en un encuentro que promete emociones.

Uno de los detalles claves para la decisión del Olimpia de buscar otra alternativa es que el viernes 20 de marzo habrá un concierto de Grupo Firme en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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