Olancho FC y Lobos UPNFM siguen el guión de la jornada de los empates: se repartieron los puntos en el Juan Ramón Brevé

Aullaron primero los Lobos en el partido, pase largo de Jonathan Núñez para la carrera de Cristian 'Pin' Gutiérrez , el delantero aguantó la marca de Roger Reyes , se lo quitó de encima con un lindo recorte de zurda y fusiló de derecha a Harold Fonseca para el 0-1 a los 21 minutos.

El Olancho FC perdonó la vida a los Lobos de la UPNFM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde los Potros tuvieron innumerables ocasiones para quedarse con el triunfo, pero no andaban finos y terminaron cediendo un empate 1-1 en el cierre de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 .

El 'Pin' Gutiérrez tuvo el segundo tanto en sus pies cuando se fue en velocidad, se plantó en el área local y remató a afuera de la portería de Fonseca.

A los 33' se le presentó una oportunidad inmejorable al cuadro olanchano para empatar el encuentro, pero Yeison Mejía hizo lo más difícil, la mandó afuera. Tenía todo para marcar frente al arco de Alex Güity tras un centro de Carlos Argueta, sin embargo disparó a un lado. El extremo derecho se llevó las manos al rostro, no lo podía creer, ni él ni nadie en el estadio.

Potros lo igualó en el inicio del segundo tiempo en una buena jugada que marcaron. El colombiano Gabriel Leiva levantó el centro al segundo palo para Yeison Mejía que de primera intención le puso el 'pase de la muerte' al área chica y Clayvin Zúniga la empujó al fondo de las redes universitarias.



Fue un balde de agua fría para la UPN que vio como el Olancho FC se le fue encima y por la mala puntería de sus delanteros no consiguió ganar. Fueron varias ocasiones de gol que terminaron afuera del arco.

En dos ocasiones Clayvin Zúniga se fue de largo, no pudo conectar los dos centros de Marlon 'Machuca' Ramírez y tampoco le dio buena dirección Yeison Mejía, que se va a lamentar lo que se perdió esta noche en el Juan Ramón Brevé.