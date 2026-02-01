Olancho FC y Lobos UPNFM siguen el guión de la jornada de los empates: se repartieron los puntos en el Juan Ramón Brevé

También la tuvo 'Machuca' Ramírez, pero la elevó dentro del área de UPN y el debutante Kevin López por poco marca con un derechazo que sacó de gran manera Alex Güity.El empate deja insatisfechos a ambos clubes. Olancho FC se estanca en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 2 puntos, mientras la UPNFM es sexta con 3 unidades.Cabe mencionar que los Potros y los universitarios firmaron el quinto empate de cinco partidos que se disputaron en la tercera jornada del <b>Clausura 2026</b>. En ningún estadio hubo un ganador en esta peculiar fecha de la Liga Nacional de Honduras.