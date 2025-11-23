Argentino ex Motagua, Agustín Auzmendi, tendría su futuro en el fútbol mexicano: el club que busca sus goles

<b>Atlético de San Luis </b>sería el equipo que esté mostrando interés en el delantero argentino <b>Agustín Auzmendi</b>, según informó el periodista <b>Germán García Grova</b> de TyC Sports. El atacante de 28 años fue parte de la ofensiva goleadora del <b>Godoy Cruz</b> en el torneo Clausura y actualmente tiene contrato vigente con este club hasta diciembre de 2027.El valor de la carta de<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-motagua-clasico-vibrante-estadio-morazan-hora-sede-donde-honduras-AJ28305225" target="_blank">Agustín Auzmendi</a> </b>está tasado aproximadamente en 1.4 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt, lo cual podría ser un punto clave en las negociaciones entre <b>Atlético de San Luis</b> y<b> Godoy Cruz.</b>