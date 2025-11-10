Faitelson liquidó a Carrasquilla luego de fracturar al portero de Cruz Azul: "Debió ser expulsado y debería..."

La durísima entrada de <b>Carrasquilla </b>sobre el guardameta ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Muchos aficionados y hasta el propio <b>Cruz Azul</b> consideran que el canalero sea inhabilitado hasta que se recupere el portero y otros criticaron el arbitraje por no expulsar al mediocampista por su juego violento.A esos comentarios se ha unido <b>David Faitelson</b>, quien fiel a su estilo, lanzó un contundente mensaje para <b>Carrasquilla</b>. "Se barrió de forma irresponsable. Debió ser expulsado y debería permanecer inactivo hasta que Kevin Mier se recupere. No hay forma de justificar al panameño de Pumas", escribió por medio de su cuenta de X.