Faitelson liquidó a Carrasquilla luego de fracturar al portero de Cruz Azul: "Debió ser expulsado y debería..."

El analista de TUDN dio su opinión sobre la grave lesión que el 'Coco' le provocó Kevin Mier.

    David Faitelson se pronunció por la grave lesión que Carrasquilla le provocó al porteor Kevin Mier.

2025-11-10

Cruz Azul perdió a su portero titular, el colombiano Kevin Mier, por una grave lesión que le provocó el panameño Adalberto Carrasquilla el pasado sábado en la victoria de Pumas sobre la 'Máquina' (3-2), por la última jornada de la temporada regular en el Apertura 2025.

Mier sufrió una fractura de tibia que lo deja fuera por lo que resta del 2025 y su participación en el Mundial 2026 con Colombia ahora está en dudas, ya que deberá pasar por el quirófano y comenzar su recuperación dentro de 3-4 meses.

La durísima entrada de Carrasquilla sobre el guardameta ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Muchos aficionados y hasta el propio Cruz Azul consideran que el canalero sea inhabilitado hasta que se recupere el portero y otros criticaron el arbitraje por no expulsar al mediocampista por su juego violento.

A esos comentarios se ha unido David Faitelson, quien fiel a su estilo, lanzó un contundente mensaje para Carrasquilla. "Se barrió de forma irresponsable. Debió ser expulsado y debería permanecer inactivo hasta que Kevin Mier se recupere. No hay forma de justificar al panameño de Pumas", escribió por medio de su cuenta de X.

El polémico analista de TUDN también añadió que "analizando la situación, creo que lo de la inhabilitación a Carrasquilla es poco probable. No fue una jugada con intención (alevosía y ventaja). Hay una jugada temeraria y un golpe durísimo".

¿QUÉ DIJO CARRASQUILLA?

Tras finalizar el partido del sábado, Carrasquilla se pronunció sobre la lesión de Mier. "Quiero pedirle una disculpa a Kevin porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido, fue más que todo cortar la jugada y creo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando".

El 'Coco' enfatizó que nunca quiso lastimarlo, por lo que insistió que fue un choque accidental, ya que él iba por el esférico para obligar el ataque y presionar al arquero de que cometiera un error.

"Pero, a pesar de la jugada, quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección y no fue mi intención. La verdad que en esta parte me voy muy triste porque no sé qué tiene y me gustaría, la verdad, disculparme frente a él", sentenciaba el panameño.

