Faitelson liquidó a Carrasquilla luego de fracturar al portero de Cruz Azul: "Debió ser expulsado y debería..."

Cruz Azul perdió a su portero titular, el colombiano Kevin Mier, por una grave lesión que le provocó el panameño Adalberto Carrasquilla el pasado sábado en la victoria de Pumas sobre la 'Máquina' (3-2), por la última jornada de la temporada regular en el Apertura 2025. Mier sufrió una fractura de tibia que lo deja fuera por lo que resta del 2025 y su participación en el Mundial 2026 con Colombia ahora está en dudas, ya que deberá pasar por el quirófano y comenzar su recuperación dentro de 3-4 meses.

La durísima entrada de Carrasquilla sobre el guardameta ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Muchos aficionados y hasta el propio Cruz Azul consideran que el canalero sea inhabilitado hasta que se recupere el portero y otros criticaron el arbitraje por no expulsar al mediocampista por su juego violento. A esos comentarios se ha unido David Faitelson, quien fiel a su estilo, lanzó un contundente mensaje para Carrasquilla. "Se barrió de forma irresponsable. Debió ser expulsado y debería permanecer inactivo hasta que Kevin Mier se recupere. No hay forma de justificar al panameño de Pumas", escribió por medio de su cuenta de X.

El polémico analista de TUDN también añadió que "analizando la situación, creo que lo de la inhabilitación a Carrasquilla es poco probable. No fue una jugada con intención (alevosía y ventaja). Hay una jugada temeraria y un golpe durísimo".

¿QUÉ DIJO CARRASQUILLA?