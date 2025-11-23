Liga Nacional

John Kleber fulminó a Real España y Motagua tiene racha triunfal que lo ilusiona

El Ciclón Azul salió con los 3 puntos del estadio Morazán al término de la jornada 18.

2025-11-23

El Fútbol Club Motagua dio un golpe de autoridad al sacar una espectacular victoria de 2-1 ante Real España en juego disputado la noche del domingo por la jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Las águilas confirmaron su gran mejoría en lo que va de la campaña al ligar su cuarta victoria consecutiva amenazando que van en serio por el campeonato. En el caso de la máquina, volvió a las andadas en una temporada que está siendo irregular.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Olimpia le pega a Marathón y así se mueve la clasificación

Bajo una llovizna en el juego realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula, aurinegros y azules protagonizaron un juego disputado en donde varios tramos del juego se vio marcado por zafarranchos como caracteriza los clásicos y por lo tanto el árbitro central Luis Mejía tuvo bastante trabajo.

Apenas al primer minutos, el conjunto sampedrano se encargó de abrir el marcador provocando el delirio de los pocos aficionados de la máquina que se hicieron presentes. Pelotazo de Jhow Benavídez, Carlos Mejía sorprendió a los de la línea defensiva de la visita y sacó un centro para que el brasileño Gustavo Moura sin ninguna marca conectara de zurda para mandar la pelota al fondo de las redes.

Conducción de Roberto Osorto ante dos rivales. Foto Neptalí Romero.

Heridos en su amor propio, los dirigidos por Javier López se volcaron al ataque e inmediatamente en el minuto 11 pudieron emparejar los cartones con diana del joven Jefryn Macías que demuestra su buena racha. El chico sorprendió al lateral Franklin Flores que se aprestaba a despejar y de cabeza anotó.

Un Espinel muy sincero zanja el tema de su renuncia, la eliminación de Honduras del Mundial y el tema Edrick Menjívar

El encuentro se puso disputado con varias faltas que provocaron algunos agarrones de ambos clubes y todo se decidió al final gracias a una genialidad de la visita.

Jefryn Macías anotador del primer gol de Motagua. Foto Neptalí Romero.

Transcurrían 78 minutos y tiro libre a favor del Motagua, el zurdo Carlos Mejía amenazó con sacar un remate potente, pero el volante engañó a todos y asistió a su compañero John Kleber Oliveira que dentro del área de zurda se encargó de mandarla al fondo de las redes. Una espectacular jugada de laboratorio para ponerse de pie y aplaudir.

El pitazo final llegó y Motagua con este triunfazo suma 31 puntos, se consolida en el tercer puesto y sueña con un segundo puesto que le pertenece al Marathón, ya que los verdes tienen 36 unidades tras su caída ante Olimpia. En la próxima jornada, el conjunto azul estará enfrentando el jueves al siempre complicado Lobos de la UPNFM,

En el caso del Real España, el conjunto aurinegro se estanca en el cuarto puesto con 25 unidades y si siguiente duelo será de local ante Génesis PN.

REPASA EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO

FICHA TÉCNICA

Real España (1): Luis López, Maylor Núñez (Edson Palacios 45’), Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo Moura (Daniel Carter81’), Jack Baptiste, Darixon Vuelto, Daniel Aparicio, Roberto Osorto (Yeison Moreno 81’).

Goles: Gustavo Moura (1’).

Motagua (2): Luis Ortiz, Luis Vega, Jorge Serrano (Carlos Mejía 76’), Denis Meléndez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Rodrigo Gómez (Luis Meléndez 76’), Jefryn Macías, Cristopher Meléndez, John Kleber Oliveira (mathías Vázquez 85’), Carlos Palma (Sebastián Cardozo 55’).

Goles: J. Macías (11’) y J. de Oliveira (78’)

Árbitro: Luis Mejía.

Estadio: Morazán.

John Kleber en el festejo del gol de la victoria. Foto Neptelí Romero.

