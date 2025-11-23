John Kleber fulminó a Real España y Motagua tiene racha triunfal que lo ilusiona

Transcurrían 78 minutos y tiro libre a favor del Motagua, el zurdo Carlos Mejía amenazó con sacar un remate potente, pero el volante engañó a todos y asistió a su compañero <b>John Kleber Oliveira</b> que dentro del área de zurda se encargó de mandarla al fondo de las redes. Una espectacular jugada de laboratorio para ponerse de pie y aplaudir.El pitazo final llegó y <b>Motagua con este triunfazo suma 31 puntos</b>, se consolida en el tercer puesto y sueña con un segundo puesto que le pertenece al Marathón, ya que los verdes tienen 36 unidades tras su caída ante Olimpia. En la próxima jornada, el conjunto azul estará enfrentando el jueves al siempre complicado Lobos de la UPNFM,En el caso del Real España, el conjunto aurinegro se estanca en el cuarto puesto con 25 unidades y si siguiente duelo será de local ante Génesis PN.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-motagua-clasico-vibrante-estadio-morazan-hora-sede-donde-honduras-AJ28305225" target="_blank">REPASA EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO</a><br /><br />FICHA TÉCNICA<br /><br />Real España (1): </b>Luis López, Maylor Núñez (Edson Palacios 45’), Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Gustavo Moura (Daniel Carter81’), Jack Baptiste, Darixon Vuelto, Daniel Aparicio, Roberto Osorto (Yeison Moreno 81’).<br /><br /><b>Goles: </b>Gustavo Moura (1’).<br /><br /><b>Motagua (2): </b>Luis Ortiz, Luis Vega, Jorge Serrano (Carlos Mejía 76’), Denis Meléndez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Rodrigo Gómez (Luis Meléndez 76’), Jefryn Macías, Cristopher Meléndez, John Kleber Oliveira (mathías Vázquez 85’), Carlos Palma (Sebastián Cardozo 55’).<br /><br /><b>Goles: </b>J. Macías (11’) y J. de Oliveira (78’)<br /><br /><b>Árbitro:</b> Luis Mejía.<br /><br /><b>Estadio:</b> Morazán.