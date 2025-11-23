John Kleber fulminó a Real España y Motagua tiene racha triunfal que lo ilusiona

El Fútbol Club Motagua dio un golpe de autoridad al sacar una espectacular victoria de 2-1 ante Real España en juego disputado la noche del domingo por la jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Las águilas confirmaron su gran mejoría en lo que va de la campaña al ligar su cuarta victoria consecutiva amenazando que van en serio por el campeonato. En el caso de la máquina, volvió a las andadas en una temporada que está siendo irregular.

Bajo una llovizna en el juego realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula, aurinegros y azules protagonizaron un juego disputado en donde varios tramos del juego se vio marcado por zafarranchos como caracteriza los clásicos y por lo tanto el árbitro central Luis Mejía tuvo bastante trabajo. Apenas al primer minutos, el conjunto sampedrano se encargó de abrir el marcador provocando el delirio de los pocos aficionados de la máquina que se hicieron presentes. Pelotazo de Jhow Benavídez, Carlos Mejía sorprendió a los de la línea defensiva de la visita y sacó un centro para que el brasileño Gustavo Moura sin ninguna marca conectara de zurda para mandar la pelota al fondo de las redes.

Heridos en su amor propio, los dirigidos por Javier López se volcaron al ataque e inmediatamente en el minuto 11 pudieron emparejar los cartones con diana del joven Jefryn Macías que demuestra su buena racha. El chico sorprendió al lateral Franklin Flores que se aprestaba a despejar y de cabeza anotó.

El encuentro se puso disputado con varias faltas que provocaron algunos agarrones de ambos clubes y todo se decidió al final gracias a una genialidad de la visita.