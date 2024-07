Juramentan Selección Infantil de Béisbol de Honduras que participará en Torneo Latinoamericano Little League

Esta selección está integrada por 15 estudiantes entre las edades de 10 años que pertenecen a centros educativos gubernamentales y no gubernamentales de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.

El Secretario de Estado de Educación , Daniel Esponda , juramentó a la Selección Infantil de Béisbol que representará a Honduras en el Torneo Latinoamericano, Little League (Pequeñas Ligas), que se desarrollará del 26 de julio al 4 de agosto en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico.

Los seleccionados que conforman esta Selección Infantil de Béisbol, han realizado un proceso de preparación de tres meses. Este equipo competirá en la categoría U10, en la cual participarán 13 países de Latinoamérica.

“Como ex beisbolista, me emociona mucho ver a este grupo de niños de escuelas públicas y no gubernamentales, que integran una selección nacional que nos va a representar en una eliminatoria previa al mundial de Pequeñas Ligas”, afirmó el secretario de Educación, Daniel Esponda.

La Secretaría de Educación le entregó chaquetas oficiales para que toda la Selección Infantil de Béisbol de Honduras vayan uniformados en su representación del torneo en Puerto Rico.

Los menores recibieron el Pabellón Nacional e hicieron la promesa de vivir los principios del deporte, representando con honor a sus padres, a sus escuelas y a Honduras.