¿Bellingham Balón de Oro? La reacción de Ancelotti y el mensaje sobre la situación de Modric

“Es una vuelta al pasado a una ciudad en que viví momentos muy positivos. El parido de mañana va a ser el más difícil de la fase de grupos. No quiero decir que estamos acostumbrados, pero la camiseta del Real Madrid pesa mucho. Es una institución”, aseguró Ancelotti.

Los dos equipos se juegan el martes el liderato del grupo C de la Champions.

Preguntado por la suplencia de Modric en los dos últimos partidos del Real Madrid, Ancelotti se limitó a afirmar que “no ha jugado simplemente porque la competencia en el mediocampo es muy alta y alguno se puede quedar en el banquillo”.

“Nada nuevo. No sé cómo explicarlo... es solo una decisión técnica que ha pasado en los dos últimos partidos. Puede cambiar... pero un día puede ser Camavinga, otro día Tchouaméni. No hay mucho que explicar porque cada partido hay alguien que se queda en el partido. Somos 7 en el centro y tan sólo juegan 4. También cuando pongo cinco me tiráis palos, así que es mejor quedarse con cuatro”.