Barcelona propinó paliza al modesto Antwerp, PSG derrotó al Dortmund con gol de Mbappé y City tuvo que remontar

“La incomodidad que ha habido en Europa en los últimos años hay que quitársela cuanto antes”, dijo el centrocampista azulgrana Oriol Romeu, una de las últimas incorporaciones que han reforzado al equipo junto a Ilkay Gundogan o los portugueses Joao Cancelo y Joao Félix.

Los dos jugadores lusos se estrenaron como titulares y goleadores el sábado en la goleada 5-0 al Betis, lo que podría llevar a Xavi a volver a contar con ellos el martes en el Estadio Olímpico de Montjuic, temporal casa del Barça mientras se llevan a cabo las obras de remodelación del Camp Nou.

- Lewandowski “marca diferencias” -

El conjunto azulgrana llega también al encuentro tras recuperar la mejor versión de su delantero Robert Lewandowki, autor de tres goles en los últimos tres partidos ligueros, tras un inicio de temporada renqueante.

“Le veo disfrutar”, afirmó Xavi tras el encuentro contra el Betis, insistiendo en que “marca goles y marca diferencias”.

El Barça se perfila como el favorito frente al debutante Amberes y como uno de los principales aspirantes a quedar líder del grupo H, en el que, además del conjunto belga, también están el Oporto portugués y el Shakhtar Donetsk ucraniano.

El partido podría ser la ocasión para que Xavi Hernández dé sus primeros minutos en la Champions al joven Lamine Yamal, de 16 años, que lo convertirían en el segundo jugador más joven en debutar en la máxima competición continental.

El extremo azulgrana estaría por detrás por unos días de Youssoufa Moukoko, quien debutó en la Champions con 16 años y 18 días con el Borussia Dortmund en la victoria 2-1 sobre el Zenit de San Petersburgo en diciembre de 2020.

El encuentro del martes servirá de marco al reencuentro de Xavi Hernández con el que fuera su antiguo compañero sobre el césped Mark Van Bommel, actual técnico del Amberes, que acabó campeón de la liga belga el pasado año después de 66 años.

El Amberes acudirá al Estadio Olímpico tras imponerse 3-0 al Westerlo el sábado colocándose en la zona alta del campeonato belga.

“Es la primera vez que participamos en Champions y va a ser extremadamente complicado”, reconoció este lunes el Van Bommel, señalando que “no tenemos que tener miedo, sólo jugar como nos venimos preparando todo el año”.

Los belgas aparecen sobre el papel como el equipo más débil de la llave, pero que cuenta con algunas cualidades como su capacidad goleadora.

Los hombres de Van Bommel acumulan 13 goles en seis partidos de Liga, de los que cinco son obra de Vincent Janssen, que se perfila como el peligro que tendrá que vigilar la defensa azulgrana.

Equipos probables:

Barcelona: Ter Stegen - Cancelo, Koundé, Christiansen, Balde - Romeu, De Jong, Gündogan - Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi. Entrenador: Xavi Hernández

Amberes: Butez - Wijndal, Coulibaly, Alderweireld, Bataille - Keita, Vermeeren - Balikwisha, Ekkelenkamp, Kerk - Janssen. Entrenador: Marc Van Bommel (NED)

Árbitro: Radu Petrescu (RUM)

*El partido del Barcelona lo transmite ESPN*

