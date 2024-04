Barcelona podría hacer una locura: el técnico que apunta Laporta para reemplazar a Xavi

De acuerdo a la citada fuente, la máxima razón por la que Joan Laporta estaría teniendo en cuenta al técnico azteca es debido al buen rendimiento que ha tenido el Barça B en la tercera división española, donde se encuentra segundo y tiene chances de ascender a la categoría de plata.

“Es parte del proceso. Llegará si me tiene que tocar. ¿Quién no querría ser entrenador del Barça? Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final de Liga. Una oportunidad así no le puedes decir que no”, aseguraba Márquez cuando le consultaron sobre la posibilidad de suplir a Xavi.