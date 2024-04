Luis Enrique reacciona por la roja de Araújo y revela por qué no quiere volver a enfrentar al Barcelona: “Ha sido difícil”

Partido

“Es evidente. Hemos empezado de manera brillante. Sabíamos que iba a haber goles. Estábamos preparado para cualquier escenario. En 12 minutos ni se habían acercado, pero en una jugada espectacular de Lamine nos hacen gol, pero hemos estado enteros y con ganas de darle la vuelta. Era expulsión. Hemos dominado al final. Independientemente del resultado los aficionados están orgullosos.”

Eliminar a su exequipo

“Qué difícil ha sido jugar contra el Barça y lo digo en el aspecto emocional, he hecho lo que sentía, pero espero no volver a jugar más contra el Barça”.

Expulsión de Araujo

“No la he visto. Intento ponerme en el papel del árbitro. No suelo enjuiciar. Intento protestar poco o nada porque las emociones están a flor de piel. Hemos dado un paso adelante. Nadie nos daba por favoritos. Curiosamente vamos a jugar contra el Dortmund, que ganó nuestro grupo. Me cité con el entrenador en la final y nos veremos en semifinales”.