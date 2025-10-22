Chelsea pulverizó al peor equipo de la Champions League y Estevao rompe récord con los 'Blues'

Tres penales, dos goles de rebote y una expulsión. El Chelsea-Ajax tuvo de todo y para mala suerte de los neerlandeses, casi todo en su contra. Un sonrojante 5-1 se llevaron los 'Blues' de Stamford Bridge que exhibe una vez más el abismo del Ajax actual y los grandes del continente europeo.

A nueve puntos del líder en Países Bajos, con tres derrotas en tres partidos en Champions y con una sola victoria desde el 13 de septiembre, el tiempo de Heitinga en el banquillo del Ajax parece llegar a su fin.

Por eso la afición del Chelsea le cantó: "Te van a despedir por la mañana", cuando el marcador ya era abultado, cuando había quedado más que claro que la visita no iba a sacar nada de Londres.

Y es que el Chelsea no perdonó el desliz de Kenneth Taylor al cuarto de hora, que se zampó el tobillo de Facundo Buonanotte con una entrada peligrosísima y que fue roja una vez que el árbitro le echó un rápido vistazo en el VAR.

No tardó ni 30 segundos en aprovechar la expulsión el Chelsea para adelantarse y en el saque de la propia falta Marc Guiu hizo su primer gol de la temporada y se convirtió a sus 19 años en el goleador más joven de los 'Blues' en Champions. Un récord que curiosamente le duraría poco.

Desde ese momento hasta el final de la primera mitad, el partido se transformó en un manicomio, recordando por momentos al loco 4-4 ocurrido en este mismo estadio en 2019.

Moisés Caicedo, con un disparo que desvío Godts, puso el 2-0, mientras que Weghorst recortó desde en un penal que cometió Tosin Adarabioyo sobre Raúl Moro.

En apenas 12 minutos, hubo dos penales más, ambos a favor del Chelsea y ambos por errores infantiles de los jugadores del Ajax. Primero fue una entrada a destiempo de Weghorst sobre Enzo y luego un pisotón sobre Estevao.

Enzo anotó el primero y le cedió el segundo a Estevao, que a sus 18 años superó el récord de Guiu y reclamó el honor de ser el más joven en ver puerta en Champions con la camiseta del Chelsea. Además, el brasileño fue de largo el mejor del encuentro y rozó más tarde un gol de chilena y un asistencia de tacón.

El 4-1 y con uno más dio mucha tranquilidad a Enzo Maresca que comenzó a descansar a sus pieza clave. Enzo y Caicedo se marcharon y también Tosin y Guiu, lo que puede anticipar la titularidad del español en detrimento de Joao Pedro el fin de semana como recompensa a su gol.

Mientras que el Ajax es el colista de los 36 equipos que componen la fase de grupos con cero puntos, un gol a favor y 11 en contra; el Chelsea se pone undécimo, con seis puntos de nueve posibles.